Niegan usarán fondos Aerodom reelección

La comisión del Gobierno que negoció el contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) refutó las declaraciones del expresidente Leonel Fernández de que el adelanto de US$775 millones sería para comprar la reelección del presidente Luis Abinader en las elecciones del año que viene.

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, uno de los que habló, dijo que no es verdad que la renegociación del contrato tenga fines políticos, sino que esos recursos están destinados a obras importantes de interés social.

Explicó que el acuerdo firmado entre el Estado y Aerodom en el año 1999 contemplaba que el contrato se podría modificar, pero que el Gobierno aun así quiso revestirlo de más legalidad con la aprobación en el Congreso de la Ley 66-23 que permite al Presidente revisar y renegociar si fuera necesario los contratos firmados antes de la promulgación de la Ley de Alianza Público-Privada.

“Leonel no tiene razón, él no tiene razón, señores, Leonel Fernández está jugando al olvido de la población y la población dominicana no lo olvida, eso es lo que le puedo decir, la República Dominicana lo recuerda muy bien”, dijo Santos.

Añadió que “hay US$300 millones que se reciben con la aprobación congresional y los US$775 millones se reciben en un período de 6 meses, es decir que habrán pasado ya las elecciones”.

Explicó el Gobierno recibirá beneficios de la extensión del contrato con Aerodom entre US$1,905 millones y US$2,155 millones, sin incluir un estimado de US$2,600 millones por concepto de impuesto sobre la renta.

Al participar en un encuentro con el Grupo de Comunicaciones Corripio, Santos destacó que por primera vez el Gobierno recibirá un canon de US$775 millones.

Negó que el acuerdo se haya realizado con prisa, cuya vigencia es hasta el año 2030.

El funcionario sostuvo que pactar era la mejor opción, ya que habían dos posibilidades: no hacer nada y esperar una crisis en los aeropuertos o hacer una licitación, para lo cual había que cancelar el contrato vigente y someterse a un arbitraje en Francia contra una empresa francesa. Además defendió el tiempo de otros 30 años en la concesión, que llegaría hasta el 2060.

“Había una obligación de operación y mantenimiento, obviamente dentro de esa obligación había que hacer las inversiones necesarias para que eso funcionara. Luego vinieron adendas específicas que agregaron otros aeropuertos donde se asumía hacer las inversiones para completar las construcciones”, explicó Henríquez.

El ministro de la Presidencia dijo que la comisión que negoció con la compañía francesa Vinci Airport, principal accionista de Aerodom, explicó que los primeros US$775 millones estarán destinados a varias obras, como la construcción de un puente paralelo al Jacinto Peynado, así como otras 139 obras en Los Alcarrizos, Pedro Brand, Pantoja y de manera parcial en otros municipios de las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Haina, Santiago, San Pedro, San Francisco y La Vega y otras.

Peaje sombra

Al mismo tiempo Santos rechazó que el contrato se constituya en un “peaje sombra”, como alegan sectores de la oposición, sino un equilibrio económico, lo cual está contenido desde el contrato anterior.

Además de Santos, en el encuentro participaron Víctor Pichardo, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario; Betty Soto, viceministra de la Presidencia; así como Fernando Henríquez, Jorge Luis Polanco y miembros de la comisión negociadora.