Fue operado ayer exitosamente en el Montefiore Medical Center, Estados Unidos, el guitarrista clásico Camilo Rijo Fulcar, a quien hace poco la embajada estadounidense le concedió un visado humanitario para que le extirparan un tumor canceroso que era considerado inoperable por sus grandes complicaciones.

La información fue suministrada por el propio Camilo a través de su cuenta de Facebook, en un mensaje en que indica que incluso sobrevivió a un infarto cardíaco que le dio en medio de la operación.

Contó que fue reanimado con choques eléctricos en medio de la operación y que los médicos decidieron continuar con la cirugía que se extendió por nueve horas.

En forma de chiste narró que murió tras el infarto y que volvió a vivir, por lo que entiende que “debería tener la doble nacionalidad, porque morí y renací aquí en USA”.

“Me morí a la hora de la cirugía, me dio un paro cardíaco y hubo que reanimarme, pero removieron el tumo. El médico no le paró y dijo vamos pa’lla, si se muere, se murió, eso no es nada”, contó de forma jocosa, en su lecho del hospital.

Rijo Fulcar es conocido principalmente por su labor altruista de crear una escuela de música en El Conde para rescatar y enseñar música a niños de la calle.

Hace poco, declaró que vio agotar su último recurso de librarse de la muerte, luego que el Consulado de Estados Unidos le negara el visado para viajar a esa nación para operarse del cáncer de hígado terminal.

Bajo el título “visa de paseo hacia ningún lugar”, Rijo Fulcar escribió en esa ocasión una nota en las redes sociales en la que daba a conocer a sus seguidores y estudiantes de “La Escuelita de Música de El Conde” la negativa de la legación diplomática.

Clamó a las autoridades consulares que, por Dios, no lo dejaran morir, en razón de que el tumor que padece es inoperable en el país.

“Me negaron la vida, perdón, la visa, no me dejen morir”, escribió Camilo en las redes sociales esa vez.

Luego de eso, la legación diplomática en el país le concedió una visa humanitaria, para que viajara a esa nación a operarse.

A Rijo Fulcar le extirparon un tumor metastásico de cáncer de hígado (Ganglio Metastásico de Hepatocarcinoma Fibrolamelar), que no se opera en el país.

Se trata de un tumor de seis centímetros ubicado en el tronco celiaco, el cual comprometía venas y arterias de alta relevancia, que lo hacían inextirpable o a la cirugía de muy alto riesgo.

A pesar de eso, y gracias a la superioridad de la medicina en Estados Unidos, los médicos del Montefiore Medical Center, Milán Kinkhaburala (cirujano especializado en trasplante hepático), Evan Lipsitz (cirujano vascular), Andrea Kaubisch (oncologa) y Mario García, director del centro, vieron la posibilidad de operarlo.