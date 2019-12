Washington D.C. (OPS/OMS).-La salud universal en las Américas sólo puede lograrse si los países reducen las barreras al acceso y aumentan la inversión en atención primaria.

Este jueves, durante la celebración del Día de la Salud Universal de este año, la Organización Panamericana de la Salid (OPS) pidió a los países que implementen estas medidas para asegurar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud que necesitan.

El tema del Día de la Salud Universal 2019, “Salud Universal; para todos y todas, en todas partes”, sigue el lanzamiento del Pacto Regional 30.30.30: Atención Primaria de Salud para la Salud Universal, que tuvo lugar en la Ciudad de México en abril con la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, y el presidente de México, Andrés Manuel López-Obrador.

“La atención primaria de salud está centrada en las personas y en la comunidad. Aborda las necesidades de las personas en sus comunidades y requiere inversiones en redes integradas de salud para abordar las necesidades complejas e integrales de las personas, incluida la promoción de la salud y la prevención de enfermedades”, dijo Etienne.

“La Atención Primaria de Salud es el enfoque estratégico que apoyará a esta Región en el logro de la Salud Universal”, añadió.

El Pacto 30.30.30 es la respuesta inmediata de la OPS a las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel “Salud Universal en el siglo XXI: 40 años de Alma-Ata”. Pide a los países que reduzcan las barreras que dificultan el acceso a la salud en al menos un 30 por ciento y que asignen al menos el 30 por ciento de la financiación pública para la salud al primer nivel de atención para 2030.

Atención primaria de salud y salud universal

La Salud Universal no se trata sólo de garantizar que todos estén cubiertos por un plan de atención de la salud, sino que esta cobertura se traduzca en acceso a servicios de salud integrales y de calidad que se centren en las necesidades de las personas, sin exponerlas a dificultades financieras. La salud universal también requiere la implementación de políticas sociales para abordar los determinantes sociales de la salud.

Dado que los servicios de atención primaria de salud están más cerca de las personas y las comunidades, pueden satisfacer la gran mayoría de las necesidades de atención de salud de una población a lo largo de su vida, desde la promoción, prevención y el tratamiento hasta la rehabilitación y los cuidados paliativos. Por lo tanto, garantizar una mayor inversión en atención primaria puede ayudar a prevenir entre el 20 y el 40 % de las hospitalizaciones, al mismo tiempo que se traduce en un ahorro financiero significativo para los países. Los servicios de atención primaria de salud de calidad conducen a mejores resultados de salud, y una mayor esperanza de vida.

Día Universal de la Salud 2019

Cada año, el 12 de diciembre se celebra el Día de la Salud Universal para conmemorar el aniversario de la primera resolución de las Naciones Unidas en la que se hace un llamamiento a todos los países para que proporcionen atención de salud asequible y de calidad.

Los eventos se llevaron a cabo en toda la Región de las Américas para conmemorar el día, incluyendo uno en la sede de la OPS en Washington D.C.

El evento de la OPS, “Día Universal de la Salud Universal 2019 – Salud Universal: para todos y todas, en todas partes” Pacto sobre Atención Primaria de Salud para la Salud Universal 2030” reunió a representantes de los ministerios de salud en las Américas, sociedad civil, academia, así como expertos de la OPS, para discutir como los países pueden alcanzar las metas delineadas en el Pacto 30.30.30.

En su intervención en el evento, el Ministro de Hacienda del Paraguay, Benigno María López Benítez, destacó que todas las poblaciones tienen derecho a vivir una vida saludable y subrayó el papel de las finanzas para garantizarlo.

Discutió los problemas de salud actuales en Paraguay, e indicó “el gobierno tiene la hoja de ruta clara en fortalecer el capital, transformado la salud, la educación lo que genera mayor productividad a la económica y más bienestar a la gente” y delineó una reforma fiscal que fue aprobada en 2019 para dirigir más financiamiento hacia la salud y la educación.

El ministro López también hizo hincapié en la importancia de un enfoque multisectorial para abordar la salud. “Un enfoque multidimensional para abordar la salud es esencial, tan importante como prevenir enfermedades en lugar de tratarlas simplemente”, dijo.

Roopa Dhatt, executive director and co-founder of Women in Global Health resaltó que este es un momento histórico y monumental para la salud, a través de la Declaración Política de Alto Nivel sobre la Cobertura Universal de Salud que tiene el potencial de cambiar la salud y la vida de millones de personas, la mayoría de ellas mujeres. Dhatt también hizo hincapié en la necesidad de comprometerse con la igualdad de género y los derechos de las mujeres, como principio fundamental para la Cobertura Universal de Salud.

El evento incluyó una ceremonia de reconocimiento a los premios de la Iniciativa de Innovación Social en Salud 2019. Esta iniciativa, que está dirigida por el Programa Especial de Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales (TDR), organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y copatrocinado por el PNUD, Unicef y el Banco Mundial, tiene como objetivo acelerar el progreso hacia la cobertura sanitaria universal aprovechando la investigación innovadora, la creación de capacidad y la promoción.

Los ganadores de este año incluyen un proyecto para identificar a los bebés expuestos al virus del zika en Colombia, un proyecto para mejorar la salud materna en las comunidades rurales de la Amazonía peruana, y un proyecto para mejorar la nutrición en las comunidades rurales colombianas.