Ortega en Nicaragua: Ataque a los demócratas

Presidente de Nicaragua.-

Como si no fuera Rusia la que declaró la guerra a Ucrania acusa a Estados Unidos y la OTAN de tratar de destruir la patria de Stalin y Vladimir Putin. Y es que al no caber régimen como el suyo en el concierto de países democráticos tiene que prendarse de dictadores como él. Por eso ataca a los demócratas y no a los dictadores.

Milagros Germán,

Ministra de Cultura.-

Con la inauguración prácticamente aquí de la Feria del Libro su garantía de que el evento ofrecerá una amplia programación literaria y cultural representa un alivio para los amantes de la lectura. Hasta ahora ha girado alrededor de actividades más propias del arte y la farándula, como la contratación de espectáculos, que de la cultura.

Alejandro Fernández,

Superintendente de Bancos.-

Habla bien de la solidez y confianza del sistema financiero que el cese voluntario de las operaciones del Banco Activo Dominicano no haya planteado ningún problema. Es como si nada hubiera pasado, sin importar que su participación en el mercado represente apenas un 0.07%. El caso no pasa por alto.