Pacto climático

El presidente Luis Abinader (c) al encabezar la segunda reunión plenaria del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. / Presidencia RD.

El pacto sobre el cambio climático propuesto por el presidente Luis Abinader no debería contar con la más calurosa acogida. Además de que las variaciones climáticas son una realidad, que se sufre con las sequías, inundaciones y otras expresiones, el acuerdo no tiene réditos políticos para ningún sector en particular.

Más que las habituales objeciones la propuesta para emprender acciones que eviten el deterioro del ecosistema no puede ser más sensata.

Las grandes potencias destinan cuantiosos recursos para prevenir los efectos del cambio climático, que en los últimos tiempos se ha sentido hasta en la reducción de la producción de alimentos.

Los partidos opositores y la sociedad civil no pueden ser indiferentes a las variaciones que ha sufrido el clima a causa de distintos factores.

Puedes leer: Abinader propone pacto para enfrentar cambio climático

Es necesario que en el país se articulen esfuerzos para enfrentar de manera integral, inclusiva, transversal y efectiva, como planteó el Gobierno, una realidad que tiene que ver con la generación de electricidad, transporte, finanzas, turismo, seguridad alimentaria, biodiversidad y otras necesidades.

El pacto sobre el cambio climático no debe, como otros, caer en el vacío.