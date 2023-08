Pacto sin principios

Vladimir Lenin, teórico marxista, padre de la revolución rusa, aconsejaba hacer “pactos y compromisos, más no traficar con los principios”, porque no es cierto que en la política no existe la ética ni la moral, que lo único que importa es el resultado de la acción misma.

Cualquier pacto o acuerdo debe tener una ética, basada en principios morales que la sustente y le de legitimidad política, económica y social, pues de lo contrario terminará en fracaso, no importan los resultados del momento.

La historia reciente muestra el pacto firmado entre el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana (Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Leonel Fernández) para impedir el triunfo del doctor José Francisco Peña Gómez; una alianza racista y perversa que no permitió que el líder del PRD llegara a la presidencia de la República. (El país nunca sabrá lo que perdió al negarle al doctor Peña Gómez la presidencia de la República).

Posteriormente el Partido de la Liberación Dominicana, con Leonel Fernández a la cabeza, capaz de cualquier cosa, firmó el llamado “Pacto de las corbatas azules” con Miguel Vargas Maldonado, en un acto de traición inconcebible que terminó destruyendo al PRD y convertirlo en una entelequia al servicio de los peores intereses nacionales, del que no ha podido levantarse jamás.

Resulta extraño que ninguno de los lideres de las principales fuerzas políticas no acudieran a la rueda de prensa donde se anunció la creación del Pacto, se abrazaran, estrecharan sus manos, levantándolas en señal de victoria.

Danilo y Leonel simplemente brillaron por su ausencia, no sé si porque estaban avergonzados, si las rencillas personales persisten. Lo cierto es que buscaron al lacayo de Miguel Vargas como “vocero” para el pacto, restándole credibilidad.

(Lamentablemente la tormenta Franklin, con sus lluvias torrenciales, parece haberse llevado, como el viento del sur, el anuncio de la formación de un Frente inútil para enfrentar al gobierno de Luís Abinader) .

El “Pacto de la Corrupción y la Impunidad”, de Maco con Cacata, parece no tener pies ni cabeza, justificado solo por el temor de perder miserablemente las elecciones de febrero ante el PRM y el presidente Luís Abinader, como todo parece indicar que sucederá.

El “Pacto de los corruptos” coloca a cada uno en el lugar que le corresponde en el cuadrilátero electoral de cara a las próximas elecciones: de un lado los corruptos, los que se llevaban todos los años el 5% del Producto Bruto Interno entre las uñas, robándose el presente y el futuro de los dominicanos; del otro lado, la decencia, el trabajo y la honestidad del presidente Luís Abinader, que como todos sabemos, no se ha robado un peso del pueblo dominicano.