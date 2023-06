Pareja triunfadora

En la jerga hípica cuando hay dos caballos favoritos compitiendo en una misma carrera, dicen: “esa mutual no se dobla”. Haciendo el símil con la política; me permito asegurar que, en las próximas elecciones de 2024, la pareja Omar Fernández-Domingo Contreras, como candidatos a senador, y alcalde por el Distrito Nacional, respectivamente, no perderían de nadie.

El desarrollo socioeconómico que tiene lugar en esta demarcación evidencia la necesidad de mejorar las atenciones a los servicios y regulaciones municipales; así como también, promover leyes que incidan positivamente en facilitar el ejercicio de las actividades de sus moradores y de la ciudadanía en su conjunto. Eso indica que se requiere sangre nueva en las posiciones congresual y municipal de mayor relevancia en el D. N.

Esa realidad sustenta la pertinencia de la joven pareja sugerida en el primer párrafo de estas líneas, toda vez que está dotada de los atributos esenciales para desempeñar con eficiencia y eficacia esas posiciones; léase: juventud, inteligencia, capacidad, entrega y probada competencia. Al Distrito Nacional le vendría muy bien que, el perfil de sus próximas dos autoridades principales este enmarcado en el ámbito de las cualidades precitadas.

Omar Fernández y Domingo Contreras reunen cualidades para imponerse en 2024

Recordemos que las elecciones son la oportunidad que nos ofrece la democracia para elegir las autoridades que consideremos más idóneas, confiables y capaces de satisfacer las necesidades acumuladas, e innovar los procesos y procedimientos aplicables en cada caso. Si elegimos bien, obtendremos los mejores resultados.

Es cierto que estamos a casi 12 meses de los próximos certámenes electorales, no obstante, los partidos políticos deben visualizar con atención la conveniencia de presentarle al país candidatos con voluntad suficiente para emprender las tareas que aporten a la solución de los problemas en cada comunidad.

Dado que se trata de candidaturas a elegir en certámenes electorales espaciados en el tiempo (tres meses). Eso exige a las instituciones involucradas (Partido Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana) decidir sin demora tan pronto sea posible, y promover a los candidatos apropiadamente. Esto así, por la importancia electoral que tiene el Distrito Nacional a los fines de ganar el Poder. En ese sentido, supongo que en esta ocasión actuarán con la inteligencia y sensatez que les caracteriza.