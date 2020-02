La Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (Unased) consideró hoy que el régimen de pensiones en República Dominicana conduce a la clase trabajadora a la pobreza extrema al momento del empleado retirarse.

Sostiene que ese modelo capitalista de pensiones ha demostrado que el mismo no puede cubrir las necesidades básicas de los trabajadores ni de sus familias.

“Estudios actuales revelan que con el régimen de capitalización individual no se garantiza con evidencia los beneficios y protección social suficientes para que los afiliados al momento de su retiro disfruten de una pensión digna”, planteó Unased.

La entidad plantea que esa situación se puede constatar al proyectar los cálculos de las pensiones cuando después de aportar al sistema por alrededor de 30 años, no superará el 22 por ciento devengado al momento de ser pensionado.

“La única forma de completar una pensión digna sería con un complemento público, lo cual no es adecuado para quienes han dedicado su vida a la generación de riquezas y tampoco sostenible para el Estado”, puntualizó la entidad que agrupa a las enfermeras.

Estudio

Recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de un estudio sobre los modelos de pensiones en el 2018 recomendó revertir las privatizaciones de pensiones y proceder con un sistema público.

El presidente de Unased, Francisco García, señaló que el referido informe destaca algunos aspectos importantes, como el hecho de que el 60 por ciento de los países que privatizaron las pensiones públicas obligatorias revirtieron dicha decisión.

“Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, las prestaciones de las pensiones se deterioraron y la desigualdad de género y de ingresos se agravó, lo que despojó a la privatización de apoyo popular”, manifestó.

Fracaso

En tal sentido, García entiende que se pone de relieve que el riesgo de las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a las personas físicas y los costos administrativos aumentaron, reduciendo los beneficios de las pensiones”, expuso.

Ricardo García expresó que el experimento de privatización de las pensiones públicas ha fracasado en el país, porque no se han obtenido los resultados esperados, ya que todos los cuadros contrastan con la situación que atraviesan las Administradoras de Fondo de Pensiones.