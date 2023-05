Persisten escollos para la obtención libreta pasaporte

Cada día, desde temprano en la mañana cientos de personas llegan a las instalaciones de la Dirección General de Pasaportes (DGP), en el Centro de Los Héroes, en busca de obtener una libreta de identificación para poder viajar fuera del país, sin embargo se encuentran con la dificultad de que adquirir el deseado pasaporte no es tarea fácil y no se hará en el tiempo deseado.

Hasta ahora nada está claro del por qué del inconveniente para obtener una libreta, ya que el paso número uno para lograrlo, sea por primera vez, por pérdida, renovar por vencimiento o por deterioro, es hacer una cita y llenar un formulario vía internet y luego ir de manera presencial a la institución en la fecha que la entidad fija.

El protocolo en la plaza Sambil, en la avenida Kennedy, implica una fila para entrar al punto GOB y otra para la oficina de Pasaportes. La foto fue tomada hoy. Jorge González

El calvario inicia después de llenar la cita en Internet, y luego de esperar la fecha acordada. Llegar al lugar y tener que perder un día haciendo filas y llenando tramites, y después irse a su casa sin el documento, y lo que es peor, sin la certeza de que se podrá obtener en el tiempo agendado por la institución es lo peor de todo el proceso.

“Desde el año pasado yo estoy detrás de una libreta. Cuando vine aquí me dicen que no hay libretas y que me pondrán un sello, casi una semana para esperar el sello, pido una cita por Internet y me la ponen para dos meses esperando, cuando llego aquí que tengo una cita a las 8:30 de la mañana me ponen esperar 4 horas más con un pago que tengo de VIP”, expresó Antonia Rojas.

“¿Cuáles son los procesos y cuáles son las garantías para una persona que contrata un servicio VIP que anteriormente se hacía el mismo día o un máximo de 24 horas de entrega?. Además no veo que esto se vaya a solucionar en lo inmediato, ya que esto tiene varios meses y nada ha mejorado”, agregó Rojas de forma molesta.

Fue en enero pasado, durante la gestión anterior cuando empezaron a registrarse los problemas de largas filas de personas, para obtener el documento de viaje causando las molestias, e incomodidades a los usuarios que intentaban obtener un pasaporte sin que hasta ahora se tenga certeza de las razones reales del inconveniente.

Esta mañana en la oficina de Megacentro, en Santo Domingo Este, el escenario era similar. Largas filas y muchas quejas. Jorge González

Plácido García solicitó su pasaporte en enero pasado y la cita de entrega era para ayer lunes y cuando llegó le dijeron que ya no había ticket por lo cual decidió regresar hoy martes 9 de mayo. Al llegar se encuentra con una enorme fila pero tiene esperanza de irse con su libreta.

“Primero tuve problemas con la página Web que me decía que la foto había que arreglarla. Después apareció problema con la acta de nacimiento dizque estaba vieja ya que era del 2021. Después hacer varias filas para poder solicitar mi pasaporte ahora me tienen dando viajes para entregármelo”, dijo Plácido García Abreu

En un recorrido realizado por un equipo de este diario el lunes por las oficinas de la DGP ubicadas en el Centro de Los Héroes, Mega Centro y Sambil se pudo constatar que la situación de largas filas, aglomeraciones y malestares de los usuarios no era en nada distinta.

Dos filas eran organizadas en el Centro de Los Héroes, una en la parte delantera para solicitar el documento, y otra en la parte trasera, esta era la de mayor aglomeración, supuestamente para retirar el documento, pero a decir de algunos solos nuevas fechas obtenían.

En la oficina Punto GOB de Sambil una división de la DGP responsable de la expedición de las libretas de pasaportes a los ciudadanos deben deben hacer tres filas (en la entrada de la plaza, afuera de la oficina, y otra delante de quien lo recibirá) para ser atendidos por un representante que les tome los sus datos y solicitud.

Horarios

La entidad ha informado que desde hace semanas tienen horarios especiales en busca de eliminar las aglomeraciones, pero esto no ha sido suficiente.

Quejas

Las personas que quieren conseguir un pasaporte se quejan que después de hacer una cita de varios días y hasta meses, y en ocasiones las citas son cambiadas sin ninguna explicación. Pero lo que es peor cuando llegan al lugar deben hacer una larga fila que dura horas, y que muchas veces deben irse sin el documento. Entre dos y tres meses es el tiempo que se está tomando el procedimiento que normalmente sólo tardaba unos 8 días para pasaportes normales y en ocasiones el mismo día cuando se solicitaba a través del sistema VIP.