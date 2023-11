Persuadir en la desfigurada realidad

En el escenario del debate político se apela hoy a las emociones que condicionan la capacidad de razonar. De la misma manera, las personas se inclinan en ignorar aquello que rebate sus ideas y buscan aquellas que refuerzan su concepción del mundo. Así, lo ha descrito muy bien el filósofo catalán Joan García del Muro.

La realidad es que los hechos y la objetividad necesaria para el razonamiento toman un segundo plano, en tanto, el poder político se concibe con la manipulación de la información y la distorsión.

De esa manera, los ciudadanos, que ameritan de información y discusión balanceada para proceder a elegir a sus líderes, sortean retos y realidades muy desfiguradas.

Estamos sometidos al capricho de estos nuevos esquemas de persuasión y tergiversación.

Es aquí donde entra el periodista británica Mehdi Hasan y su libro “Win every Argument: The Art of Debating, Persuading and Public Speaking”, publicado recientemente. Para contrarrestar esta complejidad de la comunicación basada en lo emotivo, la mejor manera, de acuerdo al autor, es conocer todas estas herramientas del debate y el discurso actual.

Mehdi comparte con sus lectores su estrategia, su modo de navegar estos nuevos tiempos de posverdad y fake news. Simplemente, te muestra como ganar cualquier argumento o discusión y como hacerle frente a la embestida de la desinformación.

Como entrevistador, Hasan mostró sus destrezas en el canal de noticias catarí Al Jazeera. En el programa “Upfront”, es memorable, entre otras, su entrevista al autor canadiense-estadounidense y profesor de sicología de la Universidad de Harvard, Steven Pinker. Este último asistió al programa de Hasan con el propósito de promocionar su libro “Enlightenment Now”, pero no fue recibido precisamente con flores.

La premisa del libro de Pinker radica en que hoy los seres humanos viven una época de mucho progreso y viven mejor que nunca. No para el periodista británico quien desmantela una larga lista de propuestas del estadounidense mientras el entrevistado vacila en la defensa de sus ideas, por momentos su rostro mostraba cierta incomodidad por el asedio.

El libro de Hasan, en cambio, está escrito de una manera directa y llana, sin caer en abstracciones académicas. El libro explica como destruir al oponente en la palestra pública. Recopila los grandes principios del arte de debatir, los condensa, cuestiona unos (como ciertos postulados de Aristóteles), pero sobre todo, es su experiencia como periodista donde radica su gran aporte.

El libro le sirve a un abogado para sustentar su caso, a un estudiante para convencer en su exposición a su profesor o simplemente alguien que necesita un trabajo y debes mostrar que el mejor candidato.

No es sencillamente datos, estadísticas, gráficos y encuestas, primero hay que conectar con la gente, debes conocer al público o a tu contrincante. Y sobre todo, debes tener evidencias que soporten tus posiciones, a los cuales llama “recibos”.

Tampoco debes descartar atacar personalmente (Ad Hominem) a tu oponente par socavar su credibilidad, de acuerdo a Hasan. El uso del recurso del humor para entrar en simpatía con el público, la importancia de escuchar a tu contrincante, entre otras tantas, son algunas de las claves que presenta el autor.

No sólo para ganar las discusiones, también la admiración y el respeto de aquellos con quienes interactúas.

El británico, ahora nacionalizado estadounidense, cuyos padres son oriundos de la India, viene mostrando su estilo incendiario en la televisión estadounidense con “The Mehdi Hasan Show” en el canal MSNBC.

La televisión norteamericana adolece de otros periodistas o presentadores similares al estilo combativo de Mehdi.

Hasan se educó en la Universidad de Oxford. Su carrera periodística comenzó en la revista británica New Statesman, luego The Guardian, Al Jazeera y The Intercept donde era columnista y presentador del podcast “Deconstructed”.

Su libro es un intento de poder descifrar estos tiempos complejos donde un sector político de la derecha apuesta al entierro de las verdades, apuesta sobre todo al gran vacío, para crear confusión y contrabandear sus propósitos. Es evidente que los procesos democráticos enfrentan grandes retos con estos nuevos populistas del debate público.

El autor es periodista.

Por: Rafael Mieses

rmieses@yahoo.com