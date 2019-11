SANTIAGO. El semanario católico Camino advirtió que las desigualdades sociales generan violencia y que la situación de pobreza en la que viven millones de seres humanos en el mundo se eleva como un grito desgarrador hasta el cielo.

“Ya basta de tantos estudios y cumbres para analizar las causas de la pobreza”, señala el órgano escrito del Arzobispado local.

En su editorial del próximo domingo con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, titulado “Ellos tienen dignidad”, considera que las desigualdades han provocado tensiones en América Latina y otras latitudes.

“Hace falta tomar conciencia sobre este problema para buscar correctivos eficaces que eviten un mayor deterioro de las condiciones de vida de los empobrecidos” agrega el editorial de Camino.

Precisa el escrito, que lo que hace falta es actuar, ejecutando políticas sociales, no paliativos. Asimismo, favorece Camino en su editorial, erradicar el clientelismo “que embota la conciencia de los necesitados”.

“Y que se haga un manejo pulcro de los recursos del Estado, para invertirlos en obras que mejoren la situación de marginalidad en que viven”, recomienda el periódico católico.

Añade, que en la República Dominicana hay muchas personas que reflejan en sus rostros las consecuencias de la pobreza, que se encuentran en las calles, mendigando una limosna, enfermos mentales sin protección, campesinos olvidados y maltratados siendo empujados a un éxodo sin esperanza.

“Así no podemos continuar. La paz social es fruto de la justicia”, apunta el editorial

Señala el semanario católico que el papa Francisco, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este domingo recuerda: “Por un día dejemos atrás las estadísticas; los pobres no son números a los que se puede recurrir para alardear con obras y proyectos. Los pobres son personas a las que hay que ir a encontrar… ” .