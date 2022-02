3 de 3

Por: Lic. Santiago Martínez

Entre todos y todas los apasionados de Danilo Medina y de sus hechos, la única que nos sorprendió fue la Dra. Maritza Hernández, de quien conocemos su decencia, su temple apacible, su trato de gente y su sello distintivo de dama correcta. Pero, en semanas pasadas nos sorprendió una declaración suya en una nota de prensa donde señalaba que Luis Abinader intranquiliza a la República Dominicana.

De lo menos que calificamos esa declaración fue de temeraria, y nos parece que se vuelca contra ella como dama y como política aspirante a presidenta de la República. Su juicio es alarmista, fuera de contexto, y luce extraído de una plataforma débil, carente de bagaje lingüístico comparable con las voces de los personajes y grupos señalados en las entregas anteriores.

Es muy aparatoso decir que el presidente de la República destruye la felicidad del pueblo, y hasta puede considerarse alejado de la verdad, en tanto destruir es deshacer.

Muy bien cupiera su enfoque si se tratase de grandes temas como suprimir las Fuerzas Armadas, hacerse dictador, concentrar en el ejecutivo todos los poderes del Estado, suprimir el Congreso Nacional etc. El gobierno, este o cualquier otro, puede hacer o disponer hacer cosas no demandadas por la población, que sea adrede o por error, no estaría deshaciendo nada, y por tanto no estaría destruyendo la felicidad de la población.

Puedes leer: Políticos obnubilados

Eso sí, la felicidad es subjetiva. Por ejemplo, hay parte de la población que se sentiría feliz por recibir beneficios de un gobierno ladrón, de fuerza, corruptor o corrupto. Sin embargo, por ese mismo comportamiento mucha gente seria infeliz, rechazaría ese hipotético gobernante y lo maldicería cada día.

Tiene mucho sentido y lógica que Maritza pidiera a los funcionarios del gobierno que trabajen para abaratar la canasta familiar. Esta es una demanda muy sentida por la población. Nosotros no somos asesores ni abogados de Luis Abinader. Solo defendemos lo justo y lo correcto. No es verdad que el Ministerio Publico haya destruido a nadie, solo tiene encañonada la corrupción administrativa y con grilletes a la impunidad.

La población sensata está demandando sin cesar, encerrar a todos los delincuentes empezando por los corruptos y el crimen organizado hasta borrar la mancha que recorre el mundo de que esta República es un país de delincuentes, de ladrones y de corruptos. Cuasi toda la población clama ante Dios para que aquí jamás ni se empate ni se gane el record del gobierno más corrupto que ha tenido la República Dominicana.