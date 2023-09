Puerto Rico presenta a sus abanderados y al resto de la delegación de Santiago 2023

SAN JUAN (PUERTO RICO), 28/09/2023.- Sara Rosario (c), Presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Omar Marrero (c-d), Secretario de Estado, y el abanderado, Jean Pizarro (c), durante la presentación de los atletas y abanderados que representaran a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, hoy en la Casa Olímpica, sede del Comité Olímpico en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca



San Juan, Puerto Rico.- El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) presentó este jueves a la judoca olímpica María Pérez y al arquero Jean Pizarro y al resto de la delegación de deportistas de la isla que competirán en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Pizarro encabezó a la gran mayoría del equipo panamericano en la presentación oficial en la Casa Olímpica, en el Viejo San Juan, mientras que Pérez lo hizo por videollamada desde Valencia, España, donde entrena para la competencia.

Un total de 224 deportistas, 121 mujeres y 103 hombres, representarán a Puerto Rico en la competencia panamericana, que se llevará a cabo del 20 de octubre al 5 de noviembre.

Pérez ha participado en dos Juegos Olímpicos -Río 2016 y Tokio 2020- culminando en noveno lugar en ambos, y fue subcampeona en el Mundial de Budapest 2017 y llegó en quinto lugar en el Mundial de Bakú 2018.

“Desde que me nominaron, fue súper especial para mí. Y la verdad es que no pensaba que iba a estar entre las abanderadas”, relató Pérez en la llamada.

Según contó, supo que fue elegida abanderada en la madrugada de este jueves, cuando después de entrenar, acostarse a dormir y levantarse, vio su celular, donde tenía “miles de mensajes” y etiquetas en diversas redes sociales felicitándola.

“Fueron muchos sentimientos, se me salieron las lágrimas. Son años de mucha trayectoria, y muchas veces no me doy cuenta de lo que he hecho. (Son) 25 años aquí y no sé cuando me voy a retirar”, sostuvo.

“Para mí fue un honor y me llena de mucha felicidad ser abanderada de la delegación con mi compañero, y poner el nombre de Puerto Rico en lo más alto, a nivel panamericano y del mundo”, dijo.

Pérez admitió, además, que la oportunidad de portar la bandera puertorriqueña, será una muy diferente a las tantas veces que ha desfilado en otros eventos internacionales.

“Muchas veces he tenido la oportunidad en el desfile en la parte de atrás y este escenario es totalmente diferente”, dijo Pérez, al tiempo en que aseguró que le dará mucho sentimiento el comandar la delegación.

“Voy a llorar, va a ser bien especial para mí, mi familia, la comunidad del judo, las mujeres que han representado a Puerto Rico”, apuntó.

Pérez también fue medallista de bronce en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y Lima 2019, y oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010, bronce en Barranquilla 2018 y plata en San Salvador 2023.

Pizarro, por su parte, aseguró a los presentes en la Casa Olímpica que “es un orgullo y honor tan grande portar la bandera”, después de que el luchador Franklin Gómez hizo lo propio en los Panamericanos de Lima 2019.

“Yo le decía a mis amistades que todos en la delegación somos abanderados, todos llevamos la bandera en esa delegación”, reflexionó.

SAN JUAN (PUERTO RICO), 28/09/2023.- El abanderado de Puerto Rico, Jean Pizarro de tiro en arco (c), su hermano, Miguel (i) de tiro en escopeta (i) y su madre y delegada del equipo, María La Torre (d), posan durante la presentación de los atletas y abanderados que representaran a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, hoy en la Casa Olímpica, sede del Comité Olímpico en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

“No hay orgullo más grande que competir, sino también lo que tanto amamos. Y nosotros nos comprometemos, no solo con ustedes, sino con el país. Lo vamos a dejar todo en la línea de tiro, en la cancha, en el ring, donde sea que estemos”, aseguró.

Pizarro ha tenido una carrera internacional de más de 17 años, en los que ha competido en Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Mundial de Cadete, Mundial de Adulto, Mundial Juvenil y Copas del Mundo.

Por su parte, la presidenta del Copur, Sara Rosario, anunció que el organismo otorgará un incentivo económico de 6.000 dólares para los que ganen oro, 4.000 para los de plata y 2.000 para los de bronce.

“De verdad estamos comprometidos con ustedes. Si ustedes se fajan por Puerto Rico, nosotros también como institución, nos tenemos que fajar por ustedes. Esta es la mejor inversión que podemos hacer con cada uno de los medallistas”, dijo.