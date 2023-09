Ramfis inaugura local en PA

NUEVA YORK.- El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, inauguró el local de su entidad en Pensilvania, participó en el Desfile Dominicano en Paterson-NJ, y se reunió con cerca de un centenar de connacionales en el restaurant 809 en el Alto Manhattan durante su estadía en territorio estadounidense el pasado fin de semana.

En la inauguración del local, ubicado en el 1-W de la calle Broad, Ranfis sostuvo «nos hemos entregado en cuerpo y alma a este proyecto y seguimos caminando, nos han querido frenar en cada esquina, lanzar todo tipo de embestidas, hacer todo tipo de trampas, pero seguimos vivito y coleando y echando el pleito por la patria».

“Hace unas dos semanas perdí a mi madre (Angelita Trujillo Martínez), un golpe muy duro que nos marcó a todos, pero lo más importante que saqué de lo que estamos viviendo es la fe, porque ese fue el regalo más importante que ella nos dejó”, dijo.

“Esa fe que hemos mantenido desde el primer momento, sabiendo que este es un proyecto de Dios, nos ha mantenido parados estos años, pese a muchas vicisitudes, situaciones difíciles, hoy estamos aquí parados con más determinación y compromiso, porque esa fe que ella nos dio, nos inculcó, es la motivación de estar presente en medio de una situación muy difícil, sobre todo, de saber que Dios tiene su propósito en este proyecto”, expresó.

Precisó «Dios ha venido construyendo de sus manos no las nuestras, porque no me canso de decir que este partido es un milagro de Dios, y que por más que hubiese querido, sin Dios esto no hubiese sido una realidad».

Exhortó a los presentes votar en las próximas elecciones porque eso vas a cambiar el panorama político del país, “ya hay cerca de 800 mil dominicanos registrados para votar aquí, tenemos que seguir de una forma tesonera, registrando y exhortando a nuestros hijos, nietos, hermanos, amigos y conocidos para hacerlo”.

En el acto, también habló el presidente del PED en Hazlenton, Raúl Sánchez. Además, Ramfis fue entrevistado por varios periodistas en la emisora hispana «Ola Radio».

También participó activamente del «Desfile Dominicano en Paterson-NJ», al que asistieron cientos de miles de personas que recorrieron la calle E. 33, las avenidas Vreeland, Grandstand, Market y Park. Saludó, habló y se tomó fotos con cientos de ellos.

EN NUEVA YORK

Mientras, en el restaurant 809 en Alto Manhattan, sostuvo un encuentro con cerca de 100 seguidores, expresando: «entendemos que la comunidad del exterior, ese gran grupo de dominicanos que han sido tan solidarios con nuestra patria; y para nosotros en el PED, siempre he dicho que este proyecto se inició aquí, nosotros lo tenemos aquí”.

“Así mismo, quiero decirles que esta comunidad nos dio un espaldarazo cuando nadie conocía de Ramfis Trujillo ni del PED; aquí se iniciaron estas aspiraciones, aquí nace el partido y por esa razón nosotros dentro de la base dirigencial del partido; dígase directorio central y ejecutivo, también la comisión política nacional; más del 30% de esos cuerpos dirigenciales tienen integrantes que son parte de la comunidad”, sostuvo.

Añadió, “ustedes son una fuerza preponderante, son tan dominicanos como los que vivimos en la RD; pero más allá de eso, ustedes han demostrado una solidaridad con el país y el pueblo”.

“Las remesas que ustedes envían suman casi el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Pero hay un problema, y es que lejos de cumplir con esta gran comunidad, la política dominicana les ha dado la espalda”.

“Recuerdo cuando llegué aquí por primera vez para hablar de este proyecto, todos los dominicanos me manifestaron de una forma u otra, lo que les molestaba; «aquí vienen los políticos, nos piden dinero y después de las elecciones cuando ganan, se olvidan de la comunidad del exterior».

“Pero hay una razón, hay una explicación, y es porque ellos no conocen a la comunidad de dominicanos en el exterior como lo conocemos nosotros”, dijo.