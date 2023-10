Renuncia del PRM alcalde de Los Alcarrizos

Los Alcarrizos.- A penas tres días de realizar las primarias internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el alcalde de este municipio Cristian Encarnación, anunció este miércoles su renuncia de esa entidad oficial.

Encarnación dijo que se marchaba del PRM, por principio, honor y dignidad debido a que ha sido maltratado en múltiples ocasiones.

“El gobierno me ha cerrado las puertas y no me ha quedado otro camino que irme, por eso en el día de hoy, con honor, con orgullo y por decencia, renuncio, porque yo no nací para soportar atropellos y maltratos, no nací ser lambón de ningún hombre en esta tierra yo nací para servir”, afirmo Encarnación.

De igual , arremetió en contra del gobierno asegurando que ha sido menos preciado porque se ha negado a utilizar los recursos del ayuntamiento en su campaña política

La renuncia del alcalde Cristian Encarnación se da luego de que el PRM se reservara la candidatura para la Alcaldía de Los Alcarrizos se ha dicho que el nominado sería Júnior Santos, pasado alcalde de este municipio.