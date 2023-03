Restan importancia comisiones viajarán a tratar crisis Haití

Buscan distraer la opinión pública y son más de lo mismo las comisiones que creará el presidente Luis Abinader, en el marco del “Pacto por la Soberanía” para pedir a los organismos internacionales que se hagan cargo de la grave crisis haitiana, afirmó esta mañana el coordinador nacional de Participación Ciudadana (PC), Joseph Manuel Abreu.

Afirmó que que ya el propio jefe de Estado y su canciller Roberto Álvarez, han pedido en distintos foros que la comunidad internacional actúen frente al desorden que impera en Haití, pero no han hecho nada.

Indicó que las discusiones no cuentan con la participación de los principales partidos de la oposición y no se logró que el tema fuera despolitizado, y que no se contaminara con el ingrediente nacionalista.

“Mira yo creo que son acciones para distraer la misma opinión pública, tratando de vender que se está haciendo algo, no creo que tenga mayor incidencia que la que pueda tener la acción gubernamental de Cancillería. Esto no tuvo la participación de los principales partidos políticos en la estructuración y el objetivo fundamental era que se sacara del debate político el tema del manejo de la crisis haitiana y la contaminación del mismo con el componente nacionalista”, consideró Abreu.

Agregó Abreu que “con la salida de los principales partidos de oposición, vi que la Fuerza del Pueblo mandó un representante y luego lo retiró, el PLD nunca participó, yo creo que el objetivo principal de eso no se va a lograr”.

El dirigente cívico declaró que no tiene esperanza de que la comunidad internacional haga caso a las comisiones que se están creando para solicitarle que actúen y tomen medida para resolver la crisis haitiana.

Consideró que al parecer la comunidad internacional no tiene claro como encarar la inestabilidad social y política que afecta la vecina nación.

Las comisiones que se propone crear Abinader visitarían diferentes organismos internacionales en los Estados Unidos y Europa, con una decisión firme en cuanto a llamar la atención sobre la importancia de que la comunidad internacional asuma el tema haitiano.

Propuso que el país cree un plan de cómo enfrentar la crisis haitiana y se lo presente a la comunidad internacional para que ellos lo aprueben.

“De cara a lo internacional, ir a pedirle a los organismos internacionales, cuando ya el mismo Presidente y el Canciller lo han hecho y no hemos tenido respuesta yo creo, para mi no va a tener una incidencia importante, no tengo esperanza esa gestión, no tengo esperanza depositada en eso. Yo te diría que si se va hacer algo positivo se sería desarrollar un plan de cómo debe hacerse y presentárselo hecho a la comunidad internacional para que ellos lo aprueben, pero no ir a pedirle que se encarguen porque hemos visto que no tienen la posibilidad o aparentemente no tienen la voluntad de asumir esa responsabilidad”, consideró.

Añadió que al aparecer la comunidad internacional “no conoce la ruta de cómo asumir la crisis, entonces si se le va a plantear debe llevársele una propuesta de solución para que ellos, o la acojan o la complementen, o presenten unas alternativas, pero ir a pedir que asuman, ya eso se ha hecho”.

Abreu afirmó que el anuncio que hizo el presidente Abinader de creación de comisiones no hay nada nuevo a lo que ya se ha hecho con relación al tema haitiano. “Es más de lo mismo como dicen”, dijo el coordinador nacional de la Participación Ciudadana.

La propuesta

El presidente Abinader anunció el pasado 27 de febrero que convocaría a los partidos políticos a una cumbre con miras de alcanzar un gran pacto nacional por la protección y defensa de la soberanía

El pasado miércoles el mandatario encabezó en el Palacio Nacional una segunda reunión con el liderazgo político nacional, académicos e intelectuales.

En el segundo encuentro se decidió la creación de dos nuevas comisiones que continuarán, como lo ha venido haciendo el jefe de Estado en diversos escenarios, haciendo un llamado a la comunidad internacional para hacer frente a la crisis haitiana, que afecta directamente a la República Dominicana.

El propósito de estas nuevas comisiones, cuyos integrantes deberán ser definidos para el lunes 20 de este mes de marzo, será visitar diferentes organismos internacionales en los Estados Unidos y Europa, con una “decisión firme en cuanto a llamar la atención sobre la importancia de que la comunidad internacional asuma el tema haitiano”.

Los comisionados irían a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Congreso norteamericano, Capitolio y organismos europeos.