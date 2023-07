En mayo de este año se dio a conocer que la tercera temporada de Euphoria llegaría en el 2025, pues se informó que el retraso se debía a que Sam Levinson, el creador de la serie había estado enfocando su atención en The Idol.

Hasta el 2026

“Euphoria es uno de los que habíamos comenzado a escribir junto con la postproducción de The Idol, pero en este punto, no tenemos innumerables guiones. No podemos comenzar a filmar, por lo que la entrega de ese programa, idealmente en 2025(…)”, dijo Francesca Orsi, directora HBO de ficción a Deadline en ese momento. Ahora los fans de la serie tendrán que esperar hasta el 2026 para poder ver la tercera temporada informaron varios medios.

Regresa a la tv

ALF se convirtió en una de las series más importantes de los años 80s, y ahora estará de regreso de una manera muy especial gracias a otro personaje de Hollywood que en los últimos años ha disfrutado de gran popularidad, Ryan Reynolds.

Derechos

El actor es dueño de Maximum Effort, una productora de cine y agencia de marketing digital que ha estado involucrada en varias de las cintas de Reynolds, tales como The Adam Project, Free Guy y la trilogía de Deadpool. La productora se ha hecho con los derechos de ALF y ya se preparan nuevos segmentos patrocinados bajo el nombre de “Maximum Moments” en los que el alienígena se encargará de promocionar varias marcas con su característico humor.

Inconsciente

La banda de rock Hollywood Vampires, a la que pertenece Johnny Depp, se encuentran actualmente de gira por Europa, una de esas presentaciones era en Budapest, la cual tuvo que cancelarse debido a que el actor fue encontrado inconsciente.

En el hotel

Según medios locales de Hungría, todo estaba listo para que la banda tocara, pero al parecer, cuando fueron a buscar a Depp a su habitación de hotel, este fue encontrado inconsciente, aparentemente por haber bebido durante toda la tarde de ese día y la noche del día anterior. “Lo que oímos fue que Depp no podía ni siquiera salir del hotel. También oímos que habían llamado a un médico para ver si sucedió algo más grave”, citó el tabloide Blikk a “una persona con informaciones sobre el caso”.