Romeo estrena en Perú “Fórmula Vol. 3: La Gira” con éxito rotundo

Lima. Perú. Romeo Santos inició la noche de este viernes el primero de cuatro conciertos de su “Fórmula Vol. 3: La Gira” en el Estado Nacional de esta ciudad, ante más de 42 mil personas, muchas de las cuales hicieron filas desde tempranas horas de la mañana con el propósito de estar cerca de su ídolo.

El cantante de origen dominicano y puertorriqueño llegó al escenario ataviado de blanco en medio de la algarabía ensordecera de sus seguidores, mientras sonaban los primeros acordes de El Pañuelo, canción interpretada junto a Lorena Santos, cantante española de voz impecable y hermosos registros.

Continuó con un popurrí integrado por La Diabla, Eres Mía, Cancioncitas de amor, Odio, Sin fin, Promise y Perjurio, todas interpretadas por una fanaticada que demostró “haber hecho la tarea” con el repertorio de grandes éxitos de Santos, al cantarlas de principio a fin.

Romeo Santos en su actuación en Lima, Perú

“Es un inmenso placer estar con tanta gente bonita esta noche. Decidimos iniciar nuestra gira aquí, con un público tan hermoso que me ha acompañado durante mi carrera de más de 20 años. Esta noche traje a la prensa de mi hermosa República Dominicana para que se sientan allá, en mi hermosa Quisqueya, los más hermosos recuerdos de este país”, fueron las primeras palabras de Romeo que provocaron gritos y aplausos en la asistencia.

Comunicativo con una fanaticada fiel que ante cualquier gesto del artista gritaban y aplaudían, Santos argumentó: “En mi país cuando los chicos o las chicas están eufóricos se dice que están chupando mucho, bebiendo”, con estas palabras El Chico de las Poesías introdujo Bebo, uno de los éxitos del álbum que da nombre a la gira.

Otro medley le fue arrebatado por el público que se montó en Imitadora, Necio, Perro, Llévame contigo y Sobredosis.

Con un cambió de ropa, esta vez una camisa de colores tropicales, Romeo Santos retornó al escenario para dar espacio a la música urbana con Volví, Ella quiere beber y Noche de sexo.

Una afortunada fanática fue escogida por Romeo para subir al escenario. “¿Tienes novio?”, preguntó y ella respondió que no. “¿Por qué eres mentirosa? ¿Y quién soy yo?”, expresó el cantante y procedió a cantar Angelito.

El ex líder de Aventura retomó la bachata con Suegra, Boomerang, Solo conmigo, Hilito, El beso que no le di y se fue a los clásicos convertidos en éxito en su paso por Aventura: Enséñame a olvidar, Todavía me amas, El malo, Mi corazoncito, Un beso y Obsesión.

Con este súper éxito se despidió, pero el público lo impidió y regresó para cerrar con Sus Huellas y Propuesta indecente.

Como se esperaba, una noche memorable para Romeo Santos, la bachata y el público peruano que tendrá la oportunidad de ser parte de los próximos tres conciertos que continuarán hoy, mañana domingo y concluirán el martes 14, Día del amor y la amistad.

Animación

Antes de Romeo Santos llegar al majestuoso escenario, el popular DJ Mad animó al público que disfrutó cada canción pinchada.