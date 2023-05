Luis Miguel rompió récord tras volver a Argentina luego de cuatro años. En tan solo 10 horas, el cantante de “La incondicional” y “Hasta que me olvides” agotó nada más y nada menos que 100.000 entradas y colgó el cartel de “sold out” en nueve Movistar Arena.

Agota funciones

De esta manera, según informa Infobae, el mexicano conocido como “El sol de México” se convierte en el artista con más Arenas vendidos y que más rápido agotó sus funciones en este recinto porteño. De esta manera, la gira comenzará el 3 de agosto y se extenderá el 4, 6, 8, 9, 12, 15, 17 y 18. Las entradas se adquirían en la página oficial del estadio y el valor oscilaba entre los 22 mil y los 75.000 pesos argentinos, en ambos casos sin contar el costo adicional por el servicio.

No plagió

El músico británico Ed Sheeran fue absuelto ayer jueves en el juicio en el que se le acusaba de haber plagiado un clásico de Marvin Gaye. El jurado de Nueva York determinó que al componer su éxito “Thinking Out Loud”, el artista no plagió.

Rompe récord 3

Muy feliz

Testigos que estuvieron presentes en la sala judicial de Manhattan aseguraron que el músico británico se levantó de su silla y abrazó a su equipo al oír el veredicto del jurado y, al salir del establecimiento, aseguró a la prensa estar “muy feliz” aunque también “increíblemente frustrado de que afirmaciones infundadas como ésta” lleguen a los tribunales. La resolución se conoció tras dos semanas de deliberaciones, publica el portal de noticias Infobae.

Le dedica canción

¿Real o marketing? No sabes, lo que si sabemos es que el nuevo tema de Anuel, y la dedicatoria que le hizo a Karol G, ha causado revuelo en internet. El boricua no solo cantó, también confesó que aún siente algo por su ex, la también cantante colombiana.

Rompe récord 4

“Te echo de menos”

Fue a través de «Mejor que yo» que el puertorriqueño gritó a los cuatro vientos que extraña a la colombiana. «Ya tienes novio, te echo de menos, él no te entiende como yo te entiendo, él nunca va ser… ni anotando mis truquitos en un papel». El intérprete compartió en las redes un adelanto de esta nueva canción que lanzará hoy 5 de mayo junto a DJ Lujan y Mambo Kingz y escribió en instagram: «Te la dedico bebé, Karol G». después de 30 minutos de publicado.