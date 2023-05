Rompen relación

Cher recientemente confirmó el fin de su relación. La intérprete de welcome to burlesque, que pasa por los 76 años, sostenía un romance con el productor musical Alexander AE Edwards, 40 años menor que ella, informa el portal Infobae.

Caminos diferentes

La pareja decidió tomar caminos diferentes y pese a todas las especulaciones que surgieron, afirmando que el hombre de 37 años le habría propuesto matrimonio a la artista. Esto fue revelado por TMZ, que al parecer la pareja simplemente quiso jugar a despistar a sus seguidores y a los paparazzi, con un anillo de diamantes que le obsequió su enamorado en Navidad. Una fuente cercana al portal, confirmó que la ruptura sucedió hace algunas semanas.

Dispuesta a volver

A casi cinco años de su última participación en cine, Emma Watson señaló que estaría dispuesta a volver a la actuación si encuentra un proyecto con el que pueda sentirse bien, pues su último proyecto en la gran pantalla fue en la versión de Mujercitas.

La actriz ahondó sobre la percepción que tuvo de su carrera tras su participación en el filme Mujercitas, afirmando que no se sentía en control de la misma. “Algo que me costó mucho trabajo fue tener que salir y vender algo de lo que no tenía mucho control. Hacer una película y entonces escuchar a cada periodista preguntarme ‘¿Y esto como lo relacionas con tu punto de vista?’ Fue particularmente difícil ser el rostro y portavoz de algo con lo que no estuve involucrada en su proceso.”

Kevin Costner y su ahora ex pareja Christine Baumgartner firmarán el divorcio después de 18 años de matrimonio, informan varios medios estadounidenses. De acuerdo a TMZ fue Baumgartner quien interpuso la disolución del vínculo.

Custodia

Christine además pidió la custodia compartida de los tres hijos que tuvieron durante su matrimonio: Cayden de 15 años, Hayes de 14 y Grace de 12; y no solicitó apoyo económico de parte del actor ya que ambos habían firmado un acuerdo prenupcial. Se dio a conocer que Christine citó diferencias irreconciliables con Costner y ante esto, se dio la separación de la pareja que se mantenía como uno de los romances más sólidos de Hollywood, informa Infobae.