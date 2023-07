Rusia denuncia ataques ucranianos con drones, mientras Kiev prosigue su ofensiva

Un funcionario inspecciona los escombros en el sitio de un edificio dañado en el centro de negocios de la ciudad de Moscú tras un ataque con aviones no tripulados en Moscú, Rusia, el 30 de julio de 2023. El 30 de julio, el Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de llevar a cabo un ataque con tres aviones no tripulados vehículos aéreos no tripulados (UAV) contra instalaciones en Moscú, y agregó que el ataque fue frustrado y los tres UAV 'fueron reprimidos por medio de guerra electrónica y se estrellaron' sin dejar víctimas. (Rusia, Ucrania, Moscú) EFE/EPA/YURI KOCHETKOV