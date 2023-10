Russell Brand afronta segunda investigación por presunto acoso en el Reino Unido

Londres.- El humorista y actor británico Russell Brand afronta una segunda investigación en el Reino Unido después de que la Policía de Thames Valley (a las afueras de Londres) haya recibido datos adicionales sobre unas acusaciones de acoso que una mujer presentó inicialmente entre 2018 y 2022.

Un portavoz de esta fuerza policial, que cubre varios condados al oeste de la capital británica, ha indicado que “en las últimas dos semanas” ha recibido “nueva información sobre unas alegaciones de acoso y acecho fechadas a partir de 2018”, lo que ahora investiga.

Según la cadena pública BBC, la supuesta víctima interpuso varias denuncias entre 2018 y 2022 pero no fueron resueltas, mientras que el propio Brand la acusó a ella de acoso en 2017.

Esta pesquisa se suma a la anunciada la pasada semana por la Policía Metropolitana de Londres (Met, o Scotland Yard), que dijo haber recibido “un número de acusaciones por delitos sexuales» contra el sospechoso.

La Met precisó que esas denuncias se referían a hechos “no recientes” y que tuvieron lugar tanto en la capital como en otros lugares del país.

Al menos cuatro mujeres revelaron, en una investigación por los periódicos británicos “The Times” y “The Sunday Times” y el canal televisivo Channel 4, haber sufrido violaciones, agresiones sexuales y maltrato psicológico por parte del intérprete de filmes como “Get him to the Greek».

En sus primeros comentarios después de que se destaparan las acusaciones, el presentador, de 48, años criticó en un vídeo la “corrupción mediática y la censura». E