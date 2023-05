Sandy Gabriel: “La música está súper corrompida”

No importa el ritmo de moda en la industria musical, el jazz es uno de los géneros que se mantiene en producción permanente en República Dominicana, de la mano de connotados exponentes y productores que han dado forma a un especial circuito jazzístico.

Uno de sus más pródigos protagonistas es el maestro Sandy Gabriel, quien se mantiene en un incesante ir y venir por escenarios dominicanos y del exterior, además de ser uno de los pocos que se arriesgan a lanzar un álbum físico, además de la versión digital, en una época en la que el predominio de la bullanguería parecería arropar todos los gustos.

Portada de “Sandy Gabriel & Friends”.

El músico y saxofonista puertoplateño recién lanzó su segunda producción como solista en la que comparte con músicos amigos, y la considera la más emblemática de su carrera.

También te podría interesar: Sandy Gabriel lanzó anoche nuevo álbum en formatos físico y digital

“Para mí es la producción más emblemática que he realizado hasta hoy, me ha costado mucho tiempo, ocho años, pero es un sueño que visualicé y me siento muy orgulloso de tener todos estos artistas que dijeron que sí desde el primer momento, sobre todo tratándose de temas originales”, revela sobre “Sandy Gabriel & Friends”.

El álbum contiene ocho canciones originales y dos adaptaciones, interpretadas junto a Arturo Sandoval, Néstor Torres; Iván Lins, El Prodigio; José Antonio Molina, Guarionex Aquino; Hernán López Nusa y Milton Salcedo (compositor del merengue Azul, de Cristian Castro y primer músico en ganar un Grammy como arreglista).

Sandy Gabriel asegura que aunque la música hoy día esté corrompida, él seguirá apostando a la calidad.

“Hoy, la música está súper corrompida, pero apuesto a la calidad, a la buena música. Siempre he apostado a eso, porque es la que perdura por siempre. Tú escuchas hoy una canción con calidad y quien tiene concepto musical la escuchará en 20, 30, 50 años, porque la calidad permanece”, resalta.

Sobre el disco físico en la era tecnológica, que trajo consigo las plataformas de música digital, Sandy asegura que lo hizo pensando en quienes aún disfrutan tocar el disco, leer los créditos “y escucharlo en un ambiente cálido, con una copa de vino, solo o acompañado. Eso no tiene precio”.

El productor musical, compositor y arreglista reitera que prefiere apostar más a la calidad que a la ganancia, decisión que le ha dado mucho resultado.

“Me ha dado resultado y me siento bien, porque sé que no me estoy prostituyendo, haciendo cosas por dinero. A veces me llaman para hacer un trabajo y analizo bien si vale la pena, si va con mis principios”.

El reputado músico es de los pocos jazzistas que tiene el privilegio de gozar de un público joven que se manifiesta al asistir a sus conciertos.

“Eso es un privilegio que tiene mucho que ver con la educación hogareña. Son jóvenes criados en un hogar que aprecia la calidad. Yo lo viví en mi hogar, mi papá era músico del combo Candela y en mi hogar lo que escuchaba y respiraba era buena música”.

Concierto

Aunque traer a un escenario dominicano a los artistas que lo acompañan en “Sandy Gabriel & Friends”, cuesta uno 15 millones de pesos, Sandy se arriesgará con un concierto en noviembre, esperando que las grandes empresas que apuestan al buen gusto lo apoyen en esta aventura que quiere llevar al Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo.

El disco

Sandy apuesta a que el álbum, que salió bajo el sello La Oreja Media, sea bien recibido por el jurado de la Academia Latina de la Grabación y alcance una nominación al Grammy Latino.

El disco se encuentra disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Amazon Music, entre otros.