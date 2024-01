Paulina Rubio: ¿Se droga o no se droga?

Es mucho lo que se ha especulado sobre la cantante Paulina Rubio y las sustancias prohibidas.

Y sobre este tema fue abordado por periodistas, en un aeropuerto, su hermano Enrique Rubio. Luego de decir que no pasó el Año Nuevo con su hermana, porque “La chica dorada” está en Costa Rica.

Al ser cuestionado sobre si la cantante se droga o no, declaró: “Mi hermana no consume sustancias, mi hermana siempre está limpia”, expresó, molesto, ante la insistencia de los reporteros.

Sobre los conflictos que la cantante sostiene con su ex pareja Colate, dijo: “No me puedo meter en un tema que no me pertenece. Las cuestiones legales se arreglan con abogados en la corte, no hay mucho que decir en ese sentido. Nunca hablo de Colate. La apoyo (a Paulina) no metiéndome”, declaró.

Al final adelantó que Paulina se encuentra preparando más música para este 2024.