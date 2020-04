- Publicidad -

Si se tiene que intervenir Santiago para contener la pandemia del coronavirus, las autoridades no deben pensarlo dos veces. Tienen que tomarse todas las medidas que sean necesarias para controlar una enfermedad que ya ha causado bastante estragos en la población. El elevado número de muertes e infectados, así como la paralización de la economía son sólidas pruebas de que no se puede actuar con contemplaciones frente al coronavirus. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que ante el incremento de los casos en Santiago procedía actuar de la misma manera que Santo Domingo y San Francisco de Macorís para bajar la curva. La propuesta, que ha sido presentada al senador Julio César Valentín y al alcalde Abel Martínez, no solo debe extenderse a todos los sectores, sino acabar de tomarse. La población no debe exponerse por falta de medidas.