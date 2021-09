Semien y Bichette están en temporada memorable

Combo de doble matanza de los Azulejos ha brillado en la ofensiva, pero está bajo la sombra de actuaciones de Guerrero Jr., Ohtani y Pérez

Marcus Semien y Bo Bichette están en una temporada extraordinaria, sólo que están bajo la sombra de su compañero Vladimir Guerrero Jr. quien compite el JMV y eso ha impedido que el brillo de sus actuaciones concite mayor atención.

En otra campaña, Semien y Bichette hubiesen sido de los favoritos para el premio del Mas Valioso, pero en el 2021 su lugar estará detrás de Shohei Ohtani, Guerrero Jr. y Salvador Pérez, quien noche siguió haciendo historia para la franquicia de los Reales.

Bichette disparó dos jonrones anoche, incluyendo uno decisivo contra los Yankees en un partido que su equipo estaba obligado a ganar, pues de lo contrario caería zona de peligro. Con sus batazos llegó a 100 empujadas y es miembro del club 100-100, mismo al que también había ingresado Semien con un vuelacerca en el primer capítulo. El ahora intermedista impuso marca para la posición con 44 recoridos completo.

En este momento son cinco los jugadores de la Liga Americana con el 100-100. A saber, Guerrero Jr. (120 CA-106 CE), Bichette (117-101), Semien (112-101), Ramírez, quien también ingresó anoche (108-100 y Matt Olson (100-109). Otros podrían entrar en el fin de semana y en la Nacional el únicoes Ozzie Albies (101-103)..

El hijo de Dante exhibe una línea .295-.340-476, 27 dobles, 28 jonrones y 24 estafas en 25 intentos jugando en el campocorto.

Semien muestra .267-338-543 con 39 H2, 44 H4 y 15 hurtos en 16 intentos, su 85 extrabases son por mucho el tope de las grandes ligas.

Es sencillamente, bestiallo conseguido por la combo del equipo canadiense, pero terminarán distante s en la carrera por el JMV.

DATOS.- Shohei Ohtani llegó a 100 anotadas, se estafó dos (26) para convertirse en el primer jugador en la historia de la Liga Americana con 45+ jonrones, 25+ robadas y 100+ anotadas. El japonés tiene 98 empujadas y de llegar a triple dígitos sería el cuarto ser humano en la historia del juego con 45 H4, 25 BR, 100 CA, 100 CE en un curso. Bonds, Barry Bonds, fue el primero en 1993 con 46 H4, 29 BR, 129 CA, 123 CE, lo siguió Larry Walker en 1997 con 49-33- 143- 130 y Chipper Jones en 1999 con 45-25-116-110. Pensar que Ohtani no conquistará el JMV, si se trata de analistas y comentaristas dominicanos, es puro chauvinismo…Los Marineros vencieron 4-2 a los Atléticos, su duodécima victoria seguida contra ese club y la décima en sus últimos 11 juegos en general. Seattle sigue a medio juego de los Medias Rojas y 1.5 detrás de los Yankees en la lucha por la clasificación…Boston paseó 6-0 a Baltimore anoche…Gerrit Cole fue masacrado con dos cuadrangulares y cinco dobles, no perdió el juego, pero si el Cy Young al ver su PCL descender a 3.23 y el WHIP a 1.06. Cole dijo que estaría dispuesto a lanzar el domingo con tres días de descanso si es necesario…Robbie Ray, quien es primero en PCL (2.68), WHIP (1.04), Ponches (244) y bateo de la oposición (.210) tiene el Cy Young casi en sus manos, aunque tiene una apertura más, pero tendría que ser exageradamente mala para que no termine como líder en por lo menos dos de estos encasillados…Los Padres ni daño han podido hacer a los Dodgers. Anoche ganaban 9-6 en el octavo episodio, pero la artillería de Los Ángeles disparó cuatro jonrones en ese inning y el equipo azul ganó 11-9 para mantenerse a dos juegos de los Gigantes que triunfaron 1-0 sobre los Diamonbacks. Una victoria de San Diego hubiese colocado a San Francisco a las puertas del título divisional……Milwaukee superó 4-0 a San Luis y puso fin a la racha de 17 triunfos corridos de los Pájaros Rojos…Los Bravos se han encargado de apartar a los Filis. Max Fried tiró siete innings de cuatro hits y una carrera limpia en la victoria 7-2. Filadelfia puede apostar, pero para el 2022…Salvador Pérez igualó la marca de 48 vuelacercas en poder del cubano Jorge Soler en la franquicia de los Reales y con tres empujadas (121) prácticamente asegura el título de la especialidad (121). Salió del juego de anoche lastimado del tobillo derecho, pero regresará antes de terminar la serie regular este domingo…Max Scherzer fue reventado con seis carreras, cinco limpias en 5.1 episodios, permitió dos jonrones para elevar su cifra a 23…Frankie Montás ponchó siete y terminó la estación con 207, la mayor cantidad para un lanzador de Oakland desde que Vida Blue ponchó 301 en 1971…Juan Soto alcanzó su BB 140…Vladimir Guerrero Jr. salió de un slump de 20-0 con un doble. Su average es .313, Yuli Gurriel muestra .317 luego de irse de 3-1 y Michael Brantley tuvo de 4-0 y descendió a .312.

CITA.- «Creo que nuestros jugadores pueden y deben estar orgullosos. Todos nosotros colectivamente podemos y debemos estar orgullosos de establecer la marca de victorias de los Gigantes de San Francisco en una sola temporada. Es un gran logro. Este equipo ha hecho muchas cosas buenas. Decir que este club ha ganado más partidos que cualquier otro equipo de los Gigantes de San Francisco es bastante satisfactorio ”, dijo el dirigente Gabe Kapler después que los Gigantes llegaron a 104 triunfos, tope luego de mudarse a San Francisco en 1958.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Jorge Polanco (32-81)

PROEZA.– Trea Turner, de los Dodgers, bateó de 5-1 y tiene su promedio en .324, mientras que el dominicano Juan Soto está en .318 luego de irse de 4-1.