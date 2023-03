Si no tiene permisos que los gestione

Kathy Then

Si no tiene permisos vigentes para operar en playa Macao lo que tiene que hacer es gestionarlos en lugar de crear un alboroto innecesario. Si era que no lo sabía pues ya está al tanto de su problema. El Ministerio de Turismo aclaró que el permiso que se le otorgó el 13 de diciembre de 2021 fue solo por cuatro meses, por lo que ya expiró.

Las dificultades para impulsar reformas como la constitucional y tributaria han resquebrajado su liderazgo en su primer año en el poder. Ha sido sincero al reconocer que se cometieron errores y que el período no fue fácil. Con el propósito de mejorar las expectativas ha iniciado su segundo año con una remodelación del gabinete.

Su carrera en el cine gana otro peldaño con su participación en la aclamada película española “Eres tú”, que estrenó Netflix y dirige la multipremiada Alauda Ruiz de Azúa. Su ascenso en la competitiva industria enorgullece a la comunidad dominicana en España y a todos sus compatriotas.