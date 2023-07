Sin novedad caso del cónsul de RD en Barcelona

Sin novedad se mantenía hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) sobre el informe oficial de las autoridades españolas y la embajada dominicana tras el incidente que involucra al cónsul dominicano César Baltazar Méndez Pérez, quien supuestamente conducía alcoholizado al momento de provocar un accidente en Barcelona.

La Cancillería indicó que continúan a la espera del informe del accidente de tránsito que involucra al diplomático que fue denunciado por la Guardia Urbana del municipio Hospitalet de Llobregat.

Según Méndez Pérez, «después del choque, los mossos (la policía de Barcelona), al ver mi placa diplomática, me dieron la opción de someterme a una prueba de alcoholemia o no». El cónsul rechazó realizar la prueba.

«Los hechos son los siguientes: ocurrieron en un municipio muy concurrido de Barcelona, en una zona completamente urbana. No puede haber un accidente grave porque la velocidad es de 30 kilómetros por hora”, aclaró.

Agregó “yo estaba incorporándome a la rotonda, que tiene sus reglas para entrar y salir, y una señora se acercó a mi lado del conductor. Hubo un simple roce en la pintura, ni siquiera hubo abolladuras”.

Aseguró que su vehículo no está abollado. “Parece que la señora se alarmó al ver la placa diplomática y llamó a la policía. La policía me dio la opción de someterme a una prueba, pero como no estaba bajo los efectos del alcohol, decidí no hacerla», sostuvo.

El embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, declaró están investigando al asegurar que se trató de un accidente menor, de escasa abolladura.