Socavón frente Palacio no afectó agua en Gascue

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó esta mañana que los trabajos que se realizaron en el socavón que se produjo en la avenida México esquina Doctor Delgado frente al Palacio Presidencial no afectó el suministro de agua en la zona de Gazcue.

“El socavón no afectó ninguna tubería, no hubo rotura de ningún tubo, no afectó el suministro de agua potable en la zona”, informó la Dirección de Comunicaciones de la entidad.

Se informó que el transito de vehículos fue restablecido en las vías esta mañana con desplazamientos en ambas direcciones.

Los trabajos fueron ejecutados por la CAASD y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Esos trabajos provocaron un gran entaponamiento desde tempranas horas de ayer martes en los alrededores del Palacio Nacional.

El hoyo se formó la semana pasada debido al un “disturbio tropical” que generó una gran cantidad de agua el pasado fin de semana en el país.

Los agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), cerraron ambas avenidas en sentido Este-Oeste, provocando un gran taponamiento en estas calles y otras aledañas.

Los trabajos fueron concluidos en un tiempo récord evitando así mayores inconvenientes entre conductores que se desplazan por esas vías.

Bastó para que el pavimento bajara el nivel para que fuera intervenido, delimitando la zona e ilnciar los trabajos.