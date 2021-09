Tatis Jr. será líder de LN en frecuencia jonronera

El candidato al JMV promedia un cuadrangular cada 11.05 turnos; ocho dominicanos han dominado esa categoría; Sosa nunca lo hizo

Fernando Tatis Jr. ha disparado un jonrón por cada 11.05 turnos y terminará como líder de la Liga Nacional, uniendo su nombre a más de un puñado de dominicanos que ha encabezado uno de los circuitos en esa categoría, contingente en el que increíblemente no está Sammy Sosa.

El petromacorisano con sus 609 recorridos completo en 8,813 visitas oficiales, es octavo de todos los tiempos con 14.47 H4/VB. Sin embargo el llamado Bambino del Caribe, quien en el 1998 promedió un 9.74 H4 por turno se encontró en un duelo con Mark McGwire (7.27), quien terminó llevándose el liderato y el récord de vuelacercas en una campaña.

Sosa al año siguiente registró 9.92 H4/VB, pero McGwire tuvo 8.02. En el 2001 tuvo 9.02, pero Barry Bonds sacó una pelota cada 6.52 turnos.

Manny Ramírez, décimo de la historia con 14.85, lideró la Liga Americana en cuatro oportunidades: 1999 (11.9), 2000 (11.6), 2004 (13.2) y 2005 (12.3).

José Bautista lo hizo dos veces: 2010 (10.5) y 2011 (11.9), Carlos Peña en dos ocasiones: 2007 (10.7) y 2009 (12.1), David Ortiz en 2006 (10.3), Álex Rodríguez, 2003 (12.9), Edwin Encarnación, 2012 (12.9).

En la Liga Nacional, Albert Pujols tiene dos títulos: 2009 (12.1) y 2010 (14.0), Pedro Álvarez en el 2015 (15.5).

Tatis Jr. será el noveno dominicano que ganará un liderato en frecuencia jonronera.

DATOS.– Juan Soto bateó de 3-3 y asumió el liderato de bateo de la Liga Nacional con .321. Su ex compañero Trea Turner (Dodgers) pegó de 3-1 y está en 318. Vladimir Guerrero Jr. conectó de 3-2 y subió a .323, mientras Yuli Gurriel tuvo de 6-2 y quedó en 319 en la Liga Americana. Si los dos jóvenes dominicanos terminan como líderes en sus respectivos circuitos sería la primera vez en la historia que extranjeros de la misma nacionalidad comandan ese renglón en una temporada de las Mayores. Hubo casos de extranjeros líderes, pero de nacionalidades diferentes como Roberto Clemente y Tony Oliva en el 1964 y 1965, Larry Walker y Bernie Williams en 1998 y Walker e Ichiro Suzuki en el 2001…Albert Pujols en el 2000 encabezó la Nacional con 359 y Manny Ramírez perdió el liderato sentado con .325 en favor de su compañero en Boston, Bill Mueller (.326)…Soto se colocó a dos BB de empatar el récord para latinos en poder de José Bautista con 132 en el 2011, además el jardinero de los Nacionales tiene OBP de .466, el más alto de un dominicano lo logró Albert Pujols (.462) en el 2008…Los Cardenales ganaron su undécimo seguido 10-2 sobre los Cerveceros con gran actuación de Paul Goldschmidt, quien bateó de 4-3, doble y jonrón, anotó cuatro y empujó dos. San Luis ganó 14 en fila en el 1935 y esa es la marca de la franquicia…Fernando Tatis Jr. se convirtió en el quinto jugador de los Padres que dispara 40 cuadrangulares en una estación, pero de todas maneras el equipo sucumbió 8-6 ante los Gigantes que siguen “dao” al diablo. Los otros con 40+ vuelacercas con el uniforme de San Diego son: Greg Vaughn (50-1998), Phil Nevin (41-2001), Ken Caminiti (40-1996) y Adrian González (40-2009)…Buster Posey conectó de 5-4 en el triunfo de San Francisco, que sacó dos juegos de ventaja a los Dodgers, derrotados ante los Rockies cuando extrañamente Walker Buehler fue reventado con siete hits y cinco carreras en 3.2 entradas en las que sólo ponchó dos. El camino se está despejando para el cuarto Cy Young de Max Scherzer…Kyle Seager disparó su jonrón 35 y llegó a 100 empujadas, ambas tope de su carrera, en la victoria de Seattle 4-1 sobre Oakland…Shohei Ohtani se embasó por bolas cuatro veces anoche, pero no anotó…Scott Kazmir, de 37 años, pero uno piensa que tiene 42, fue el abridor de los Gigantes anoche y tiró cuatro innings de una carrera. Dejó un lío con las bases llenas sin out en el quinto acto, pero el dominicano Camilo Doval, de Yamasá, ponchó a Manny Machado y Tommy Pham se arrastró para DP salvador, un cero de película…Freddie Freeman se fue profundo (31), también Ozzie Albies (30) y Austin Riley (31). Ellos juegan 1B, 2B y 3B de los Bravos, cuyo torpedero Dansby Swanson tiene 26 vuelacercas. Difíciles los tomahwaks…Adam Duvall, una bestia, perdió su jonrón 38 por una confusión en la que pasó al corredor Riley, quien se devolvía pensando que el batazo lo había atrapado el jardinero. Duvall fue decretado out, pero con el tablazo llevó dos al plato y encabeza la Nacional con 109.

CITA.- “Definitivamente tuvimos una pequeña charla justo después que los medios entraron en el dugout, simplemente dándole las gracias y básicamente diciéndole que le debo la cena. Es increíble. Tiene hielo en las venas. Es impresionante lo joven que es (Camilo Doval) y aún poder resolver, en tan grande momento, estar tan sereno y poder hacer esos lanzamientos, especialmente contra (Manny) Machado para comenzar. Eso fue increíble», dijo Scott Kazmir, el abridor de los Gigantes, anoche después que el joven relevista dominicano lo salvó de un rally con las bases llenas sin out. San Francisco ganó 8-6 a San Diego.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Fernando Tatis Jr. (40-79), Juan Soto (27-96), Gary Sánchez (23-138), Luis García (6-8)

PROEZA.- Juan Soto recibió dos transferencias (130) y empató la marca de la franquicia Expos-Nacionales que ahora comparte con Bryce Harper, quien consiguió esa cantidad en el 2018.