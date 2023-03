¿Te vas?: Qué analizar antes de decidir tus vacaciones SS

Quedan apenas unos días para que llegue ¡Semana Santa! ¿Y qué significa? Pues que muchos ya iniciaron sus planes para irse a vacacionar, y el tratar de elegir entre las muchas opciones que se ofertan: hoteles, villas, hasta acampar o viajar al exterior, trae consigo las dudas de qué llevar, qué usar, pero hay muchas otras cosas que seguro el ciudadano no se ha detenido a analizar, ya que al examinar algunos puntos dependerá que se vaya o se quede.

Presupuesto: No se endeude para irse de vacaciones, pues el viaje dura unos días, pero la deuda se puede extenderse mucho más que unos meses. Por lo que es bueno preguntarse ¿En verdad necesito viajar o mejor me quedo en casa? Luego de tomada la decisión realice un presupuesto adecuado, ya que esto le permitirá no excederse y solo gastar lo necesario.

Algo extremadamente importante, utilice las tarjetas de débito, en vez de crédito, porque le permitirá llevar un mejor control de sus gastos. Con las de créditos es más fácil gastar y gastar, como si no lo tuviera que pagar.

En caso de que su presupuesto no sea muy extenso, puede hospedarse en la casa de algún familiar, analizar la zona y planear diversas actividades.

Salud: Si usted o sus familiares tienen alguna condición de salud, y llevan un tratamiento, lo primero que deben entrar en la maleta son los medicamentos, ya que de ellos dependerá si se disfrutará de estos días se asueto o terminará en emergencia.

Hay que recordar que al consumir pescado, siempre se debe verificar su estado de frescura, color y al comer fuera fijarse que la manipulación de los alimentos sea adecuada.

Seguridad: Cerrar los suministros de gas y agua, desconectar todos los aparatos electrónicos y no dejar bombillos encendidos, no dejar los animales en casa solos, cerrar bien todas las puertas y ventanas, también dejar un familiar al cuidado del hogar.

Ubicación de mascotas: Ya se ha hecho normal que las personas incluyan a sus mascotas en sus vacaciones, en especial los perros. Por lo que es importante asegurarse que el destino donde se hospedará permita entrada a los animales (Pet friendly).

Es esencial que antes del viaje estos tengan una revisión veterinaria, para constatar que puede viajar. Además no olvidar colocarle su placa de identificación y llevar todo lo que éste necesite para su cuidado.

En caso de no llevar la mascota, algunos centros veterinarios funcionan como hotel para estos.

Ellos cuidarán a sus animalitos, mientras se está disfrutando del sol y la arena.