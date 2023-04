Un paso rápido que crea tapones en el peaje Las Américas

Disgustos, malestares, incomodidades y hasta maldiciones han creado los largos tapones que se forman desde hace una semana en el peaje de la autopista Las Américas.

Para muchos conductores la medida es un mecanismos de presión para “obligar” a los usuarios a adquirir las tarjetas de los pasos rápidos.

Paradójicamente esto sucede luego de que el fideicomiso RD Vial incrementara de 2 a 8 los carriles exclusivos de paso rápido, y disminuyendo a solo 6 los carriles normales.

Los carriles de paso rápido están a la izquierda de la autopista y pintados de verde. Jorge González

En busca de agilizar el tránsito por el peaje de Las Américas que en ocasiones y días especiales se convierte en una odisea de larga duración por las filas de vehículos que se forman y el prolongado tiempo que hay que invertir para pasar por ahí, RD Vial ha habilitado otros seis carriles para estos fines, pero hasta ahora el cruce por el paso rápido ha empeorado creándose grandes filas para cruzar.

Te puede interesar leer: A 3 años persisten problemas municipales en el Gran SD

“Como es posible que para obligar a que uno pague junto el pago del peaje haya que durar hasta media hora para cruzar. Esto no debe ser obligado”, “Nunca he visto una medida que beneficie a los conductores, antes de este paso rápido no había tapones tan prolongados”, “El paso rápido debe ser una opción de los ciudadanos no una imposición”; fueron algunas opiniones en el peaje.

Con el dispositivo electrónico los vehículos pueden transitar por las estaciones de peaje de forma ágil y rápido evitando hacer largas filar ya que no requiere de tener efectivo. Con la colocación del dispositivo comprado y puesto en el vehículo, cuando este se acerque al peaje una cámara leerá el código y dará acceso de inmediato.

Largas filas de vehículos que intentan cruzar el peaje.

En la actualidad son 14 los carriles que ahora tiene el peaje de la autopista de Las Américas, en el kilómetro 22. Ocho (8) carriles son de paso rápido y 6 carriles para vehículos sin el dispositivo electrónico. Anteriormente habían habilitado solo dos carriles para paso rápido.

Los carriles exclusivos están ubicados en la parte izquierda, y dos en la parte derecha y son de color verde, luego le siguen los carriles para pago en efectivo de vehículos livianos de color azul y vehículos pesados.

Prohíben

Con el incremento de los carriles de paso rápido queda prohibido que los vehículos sin el dispositivo entren a los carriles exclusivo, y si lo hacen serán multados. La oficina del Fideicomiso RD Vial y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) firmaron un acuerdo para la fiscalización a los conductores que obstaculicen en carril exclusivo de Paso Rápido.

Un paso rápido que crea tapones en el peaje Las Américas 4

Origen

El Fideicomiso RD Vial fue creado en 2013 con la finalidad de crear el funcionamiento adecuado y estandarizado de la red vial, ejecutando las obras para la ampliación, rehabilitación, conservación o mantenimiento de las vías.

Costo y venta

Los dispositivos tienen un costo de 250 pesos con 200 en balance disponible. El Paso Rápido se puede conseguir en todas las estaciones de peajes (menos nordeste, Samaná), en la oficina principal en Naco y comercios autorizados, algunas farmacias Carol, Los Hidalgos, bombas Total, entre otros. Además se puede consultar la página web de pasorapido.gob.do.