El cerco con vallas metálicas y agentes policiales implantado para enfrentar las protestas contra la modificación constitucional se mantenía hoy en el entorno del Congreso a pesar de que el presidente Danilo Medina anunció anoche que no aspirará a la reelección. Esta vez no hay tensión en el área.

Incluso, cárceles móviles y agentes policiales aún permanecen en el perímetro de la sede legislativa.

La avenida Jiménez de Moya también seguía cerrada al tránsito de vehículos.

Sin embargo, miembros de la Coalición de Defensa de la Constitución y la Democracia que recolectaban firmas contra la reforma de la Carta Magna en las proximidades del Congreso se retiraron de la zona.

En tanto que los diputados leonelistas tenían posiciones encontradas en torno al anuncio del presidente Medina anoche, de que no irá a una nueva reelección en el año 2020 y mientras el vocero de éstos legisladores, Juan Quiñones, no descarta que se presente el proyecto de reforma constitucional, Henry Merán y Demóstenes Martínez dicen que el mandatario cerró toda posibilidad de reelección.

Quiñones dijo que Medina no fue tan claro, se mostró enojado y que no se puede descartar que uno de sus seguidores pueda presentar el proyecto que declara la necesidad de la reforma a la Constitución para su habilitación.

El legislador leonelista consideró que no hay una línea bien definida del mandatario a sus congresistas.

En cambio el diputado Ronald Sánchez, vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuvo que el anuncio de Medina de que no optará por un nuevo período presidencial trae paz y tranquilidad no solo al Congreso Nacional, sino al país.

“Él dijo lo que quería decir, lo vi todavía un poco enojado, no quisiera sacar una conclusión definitiva porque en realidad a pesar de que en algunos puntos dijo que no iría a otro proceso y que terminaría en el año 2020 su gobierno y que mandó también unos mensajeros a decir que no iría, dice por otra parte que está dispuesto a seguir sirviendo al país”, sostuvo.

Mientras que Merán y Martínez, también seguidores de Fernández, coinciden en elogiar el discurso del mandatario en que renuncia a sus aspiraciones a la reelección.

De su lado, Sánchez destacó que la decisión de Medina fue el fruto de la presión del pueblo y de la firmeza de los legisladores del PRM que desde el principio mantuvieron una posición coherente de rechazo a la modificación constitucional.

UN APUNTE

Aplazan

A las 10: 50 de la mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, aplazó la sesión para las 2:00 de la tarde debido a la falta de cuórum. Hoy faltaron diputados de todos los partidos con representación en la Cámara Baja. Estaba previsto que la sesión iniciara a las 10:00 de la mañana.