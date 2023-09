Vende derechos

La cantante Katy Perry se ha embolsillado unos cuantos millones de dólares, pues la compañía dedicada a la adquisición y gestión de derechos musicales Litmus Music confirmó que ha adquirido el catálogo musical de la cantante.

Nuevos dueños

Conformado por los álbumes One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness y Smile, este es uno de los catálogos más exitosos, por lo que Litmus Music tuvo que desembolsar USD 225 millones de dólares para hacerse con la obra de Perry.

Es así que de ahora en adelante, la compañía es dueña de las participaciones de Perry en sus masterizaciones (más de los masters como tal), así como de los derechos de publicación de todos sus álbumes.

Subasta

En los primeros días de septiembre se llevó a cabo una subasta de más de mil artículos de Freddie Mercury, el cantante de Queen. Pinturas, manuscritos de canciones e instrumentos fueron parte de esta subasta que logró recaudar USD$50.4 millones.

Locos por un peine

La demanda por tener cualquier objeto que hubiera sido propiedad de Mercury superó las expectativas. Entre los artículos que más sorprendieron por el valor que llegaron a alcanzar se encuentra un pequeño peine de plata para bigote de la firma Tiffany & Co. Se esperaba que el peine alcanzara un valor entre los 495 dólares y los 745 dólares, pero contra todo pronóstico, el artículo fue vendido por 189 mil dólares.

Sepultura

Los restos del artista dominicano Aníbal de Peña, quien murió el pasado domingo, a la edad de 90 años, en un hospital de Texas, Estados Unidos, por problemas pulmonares, serán sepultados hoy en la referida ciudad.

Su carrera

De Peña fue un destacado compositor e intérprete que brilló en diversos géneros musicales, incluyendo la música social. Es conocido por ser el autor del “Himno a la Revolución de 1965”. Otra de sus grandes composiciones fue “Mi debilidad”, la cual ha marcado a más de una generación en sus más de 50 años de trayectoria en la música, siendo interpretada por diferentes artistas.

También es creador de la música del himno del Partido Revolucionario Dominicano.