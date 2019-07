LA ROMANA.- Un joven denunció ayer que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en esta ciudad supuestamente lo presionan para que reabra un punto de venta de drogas y continúe pagándoles un peaje de 35 mil pesos semanal.

Juan Manuel Paulino Pujols (Nemin), a quien ayer le fue aplazada el juicio de conocimiento de medida de coerción por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Contraladas, hizo la denuncia cuando salía del tribunal.

“Ellos quieren que yo abra a la mala, ellos quieren que yo ponga el punto otra vez”, subrayó Paulino Pujols.

Indicó, además, que supuestamente posee recibos de algunos pagos realizados a agentes de la DNCD en La Romana.

Manifestó que aunque actualmente no está trabajando en la venta de sustancias controladas, los agentes antinarcótico supuestamente lo siguen presionando para que reabra el punto.

Paulino Pujols no identificó a los agentes que supuestamente lo presionan para que realice actividades ilícitas.

La audiencia de conocimiento de medida de coerción fue aplazada para el próximo viernes.

Paulino Pujols es asistido legalmente por el abogado Lester Gómez, quien no se ha referido a la denuncia del joven.

