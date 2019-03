SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta Margarita Cedeño llamó este lunes a la población a rechazar las acusaciones que hizo el procurador general de la República, Jean Rodríguez, a la magistrada Miriam Germán durante la evaluación de su desempeño en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Manifestó que Germán merece el respeto de todos, no solo por ser mujer, sino por ser una profesional intachable, íntegra y que ha tenido una trayectoria durante década que nunca ha sido cuestionada.

Señaló que no se puede estar actuando a la ligera y jugando con reputaciones ajenas.

“Doña Miriam merece todo el respeto de todos nosotros, no solo por ser mujer, si quiera, sino por ser una profesional intachable, que ha tenido una trayectoria durante década que nunca ha sido cuestionada, entonces no podemos actuar tan a la ligera y no podemos pensar que podemos jugar con las reputaciones ajenas de esa manera”, dijo.

Expresó que la moral y la reputación son parte de los valores que posee la magistrada Germán.