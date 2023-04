Visita diplomática: Más presiones

Por más bien que puedan andar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y República Dominicana, hay algo en los nexos que por lo menos no parece claro.

La no designación de un embajador estadounidense desde la llegada al poder del presidente Joe Biden sin duda que se presta a especulaciones, pero no sintetiza la esencia del problema. Y no parece que haya que dar muchas vueltas para percatarse de que el malestar lo representa la resistencia del Gobierno dominicano a la instalación de un centro para refugiados haitianos en el territorio.

O en su defecto flexibilizar las repatriaciones de haitianos indocumentados. Tras el presidente Luis Abinader negarse a respaldar una declaración sobre el drama de los refugiados en una cumbre en Los Ángeles, Washington no vaciló en emprenderla contra las repatriaciones de indocumentados.

Puedes leer: Subsecretaria de Estado de EE.UU. tratará tema de Haití con Abinader

E incluso militares estadounidenses han visitado la frontera para verificar la construcción del muro y las condiciones demográficas de la zona.

Pero el gran enojo lo evidenció el canciller Anthony Blinken en noviembre de 2022 al advertir a los afroamericanos que no viajaran a este país para evitar que fueran víctimas de supuestas prácticas racistas.

Es dentro de ese contexto que se inscribe la visita de la subsecretaria Wendy Sherman, quien llegará mañana aquí. Se ha confirmado, como es obvio, que el tema haitiano está entre los que la diplomática abordará con el mandatario dominicano.