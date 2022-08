Viuda de Reinaldo Pared: «no se mató porque iba a ser investigado»

Santo Domingo.-Ingrid Mendoza, viuda del fenecido político Reinaldo Pared Pérez, quien se suicidó hace casi un año por trastorno depresivo mayor, aseguró este jueves que su marido no se suicidó porque fuera a ser investigado y criticó a quienes afirman que su muerte no se debió a un suicidio, si no, que fue asesinado.

“Reinaldo no se mató porque iba a ser investigado, FALSO, no había motivos para ello, pues como él dijo, pasó por el lodo sin mancharse. Nadie del PLD mandó a hacerlo. No lo hizo su familia. NO LO HICE YO!! Reinaldo se suicidó, por SU PROPIA VOLUNTAD”, aseveró Mendoza en una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter (@ingridmendozap).

Aclaró que “Su decisión no fue cobarde ni valiente! no fue para huir de ninguna situación ni de alguna investigación!”.

“Su elección fue basada en la DEPRESION que lo agobiaba y contra la cual, su psiquiatra, mis hijos y yo luchamos por meses, con uñas y dientes, sin que pudiera superarla”, sostuvo.

Mendoza reveló que “Reinaldo sufría de un trastorno depresivo mayor, profesionalmente atendido, fue ese el tercer intento de acabar con su vida, los otros dos fueron abortados por mis hijos y por mí, razón por la que le dábamos continuo seguimiento. La casa había sido limpiada de armas, no había ninguna!”.

“A algunos ni su propio dolor los hace empáticos! Escuché con asombro a alguien afirmar en una entrevista que Reinaldo no se suicidó, sino que fue asesinado y su cuerpo puesto allí. FALSO! Esto no es una película de Netflix, es el episodio de más dolor en la vida de nuestra familia”, manifestó Mendoza.

“El arma usada no sabemos cómo la obtuvo, es respuesta que debe arrojar las investigaciones cuyas conclusiones hemos solicitado, en múltiples ocasiones, a las autoridades competentes, por cuya inacción y tardanza cualquiera se siente en derecho de inventar versión falaz de los hechos”, sostuvo.

También te puede interesar: Consterna la sociedad suicidio de Reinaldo

Mendoza solicitó a las autoridades las conclusiones de las investigaciones en torno a la muerte de Pared Pérez, quien fue presidente del Senado por varios años.

Dijo que “Los altos dirigentes del PLD (Partido de la Liberación Dominicana) no podían saber de su depresión, pues ninguno lo visitó, sólo algunos lo llamaron alguna vez. La familia de Rei y la mía estaban enteradas, pues a pesar de que él me prohibió dar a conocer su trastorno, violenté la promesa y lo dije a los más cercanos”.

Mendoza aseguró que la depresión puede sufrirla cualquiera y en el caso de Pared Pérez las causas fueron: “Traiciones políticas; la situación del partido; el cáncer; inactividad laboral; pandemia; ataques en redes por sus mismos partidarios y ausencia de personas muy cercanas que debieron estar físicamente presentes”.

“Basta ya de especular e inventar falsedades guiadas por oscuros intereses. Basta de jugar con el dolor de una familia que perdió a alguien que era parte fundamental de ella. Tenemos dos años y medio luchando con el cáncer, la depresión, el suicidio y ahora la ausencia de Rei”, expresó.

Ingrid Mendoza

Indicó que “Esa triste decisión fue tomada por él producto de la grave depresión en la que estaba sumido. Era la única puerta de salida que le brindaba el laberinto mental en el que estaba. Cualquiera que la haya sufrido o tenga algún familiar cercano padeciéndola, sabe lo que es e implica!!”

Dijo que “Ya que algunos no lo hicieron cuando vida tuvo, por lo menos ahora, que se fue, DEJEN A REINALDO DESCANSAR, respeten su muerte y su memoria!”.

“Dejen a nuestra familia vivir y sufrir el dolor, permítannos tratar de ponernos de pie ante esta tragedia que nos tocó vivir! BASTA YA de tomar el dolor inmenso que arropa los corazones de nuestras familias destruidas por la tristeza, para tratar de hacer noticias «impactantes». Estamos trabajando TODOS nuestro duelo, permítannos buscar la forma de continuar y a Reinaldo descansar en paz!! GRACIAS!!”, concluyó.