Yadiel Hernández: “Esta victoria es muy importante”

El jardinero Yadiel Hernández puso a gozar a los parciales aguiluchos anoche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, al pegar un doble remolcador de dos vueltas en la parte alta de la cuarta entrada en el triunfo de las Águilas Cibaeñas 3 por 2 sobre los Tigres del Licey.

Los fanáticos amarillos celebraron aún más cuando vieron el último out del encuentro, lo que significó el fin de nueve partidos seguidos perdiendo.

“Esta victoria es muy importante para nosotros seguir adelante y conseguir dos o tres triunfos más y meternos en la pelea”, indicó Hernández.

En conteo de 1-2, Hernández pudo descifrarle un slider al lanzador César Valdez, conectando la pelota al jardín central, marcando las dos primera vueltas del partido para las Águilas.

“Estuve enfocado en que César no me sorprendiera con su cambio o una recta, sin embargo lo quiso hacer con un slider, lo reconocí y pegué ese batazo”, dijo Hernández, quien se fue de 3-2, al revivir el turno. “Nunca pensé que me lanzaría el slider”, añadió.

El batazo del jardinero cubano devolvió el ánimo a los fanáticos aguiluchos, quienes se mostraron contrariados luego de que Christopher Morel cometiera un error en la baja del segundo episodio, que a la postre se convirtió en una vuelta para los azules, quienes tomaron la delantera en ese momento.

Tony Peña

El dirigente de las Águilas, Tony Peña, destacó el aporte realizado por el picheo para lograr la victoria, deteniendo las amenazas de los azules.

“Nuestro lanzadores hicieron el trabajo y pudieron detener los bates del Licey”, manifestó Peña, quien se apuntó su primera victoria de la temporada al frente de las Águilas.

El veterano dirigente consideró que la mentalidad de sus jugadores cambiará aún más cuando el equipo logre más victorias.

Cuando empecemos a ganar más ellos se van a relajar”, expresó Peña.