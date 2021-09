Ynairaly Simó: Niña RD coprotagoniza“Vivo”

Desde el pasado viernes 6 de agosto Netflix estrenó una película animada musical que, además de su calidad artística, es un expedito mensaje al valor de la constancia ante el amor perdido y nunca olvidado: Vivo.

“Vivo”, película musical de animación de Sony Pictures dirigida por Kirk DeMicco y Brandon Jeffords, con guión de Kirk DeMicco y Quiara Alegría Hudes y canciones (letra y música) de Lin-Manuel Miranda (quien es uno de los productores ejecutivos).

Mucha es la gente que pasó inadvertida la presencia en el elenco, en una posición co-protagónica, de una joven dominicana de 14 años cuyo nombre es Ynairaly Simó.

Esta chica ha dado vida al personaje de Gabi en la cinta animada, que forma parte de un proyecto de reivindicar las culturas latinoamericanas y alternativas en el cine, impulsada por Lin Manuel Miranda, quien en Vivo hace homenaje a la música caribeña. Ya había impulsado el musical y la película In the heights. Y viene a fin de año con otra cinta animada que tiene como punta de lanza la música tradicional colombiana.

Un crítico de cine, Jimmy Hungría, se hizo eco de informaciones internacionales, y en particular de un reportaje que le dedica The New York Times (https://www.nytimes.com/2021/08/26/movies/ynairaly-simo-vivo.html).

Esta artista es la más reciente revelación del talento dominicano en el cine y la música de los Estados Unidos y de quien el acreditado portal de registro y evaluación de cine IMDb.com (Internet Movie Database) informa: “Ynairaly Simo (14 años) es una neoyorquina nativa de padres latinos, que emigraron de República Dominicana. Como actriz, cantante y modelo, Simó es conocida por su papel en la serie de Self TV, «Creative Galaxy».

Añade IMDb: “A la edad de 3 años, Ynairaly comenzó a modelar y a los 5 años se abrió camino en el mundo de la actuación. Ha modelado en la pasarela para varios diseñadores reconocidos en la Semana de la Moda de Nueva York, Semana de la Moda de Los Ángeles y muchos otros desfiles. Actualmente, Simó asiste a la Celia Cruz Bronx High School of Music”.

El personaje Gabi es la sobrina nieta del socio de Vivo, Andrés, y ayuda a traerlo de Cuba a Florida, que se une a Vivo en su viaje por Florida para llevarle la canción de Andrés a Marta, búsqueda que le ha agregado un significado personal. Simó también canta sus propias canciones en Vivo, incluido un remix de «My Own Drum» junto a Missy Elliott. Este es su primer papel en una película.

El musical animado rinde tributo a la exuberancia y riqueza de los ritmos latinos con Lin-Manuel Miranda quien presta su voz a Vivo. Las vidas del pequeño animal y del anciano cambian de repente cuando Andrés recibe una carta de Marta, una cantante que es el gran amor de su vida y que se fue de joven a triunfar en los escenarios de Miami.

Sin embargo, la desgracia se cruza en sus caminos y Vivo tendrá que afrontar un viaje repleto de peligros y aventuras hasta Miami para cumplir la promesa romántica de su querido amigo. Las voces de los personajes protagónicos son las de Lin-Manuel Miranda (Vivo), Ynairaly Simo (Gabi), Zoe Saldaña (Rosa), Juan de Marcos González (Andrés), Brian Tyree Henry (Dancarino) y Gloria Estefan (Marta Sandoval). A ese nivel de estrellas, la adolescente dominicana es la segunda en el elenco, apunta Hungría, crítico, miembro de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI).