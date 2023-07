A prisión falsificador de títulos en Los Mameyes y Villa Duarte

Santo Domingo.- Por adulterar más 40 certificados de Títulos de Propiedad del Estado en los barrios Los Mameyes y Villa Duarte de Santo Domingo Este el imputado Virgilio Almonte Sánchez (Boni), cabecilla de red de falsificadores fue enviado a prisión.

Además de los del Estado, los títulos de propiedad corresponden a diversas compañías y razón social, entre estas, Golfimar, S.A., Inmobiliaria Asociadas C. Por A., Vacacional Haras, S.A., Complejo Industrial de Carnes C. Por A., Reparto Villa Juana C. Por A., A.P. Desarrollo Inmobiliario; Inmobiliaria Brisas del Mar, C. Por A., Poligono Industrial Hato Nuevo, S.A., Paraíso Caribeño, S.A., Compañía Los Tres Ojos, C. Por A., entre otras, así como personas físicas, algunas de ellas fallecidas, como el señor Daniel Carvajal Lois, primer síndico que tuvo el municipio Santo Domingo Norte.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este le impuso un año de prisión preventiva al imputado Almonte Sánchez (Boni).

El tribunal le impuso a Almonte Sánchez el cumplimiento de la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

El fiscal litigante de Santo Domingo Este, José Encarnación, sustentó la solicitud de medidas de coerción con diferentes evidencias que establecen la vinculación del imputado con la falsificación de documentos en violación a los artículos 150, 151, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, las cuales fueron tomadas en cuenta por la jueza Karen Casado para imponerle la medida de coerción privativa de libertad.

El arresto de Almonte Sánchez se produjo con orden judicial a mediados de julio luego de una labor investigativa coordinada por la Oficina del Abogado del Estado y la Fiscalía de Santo Domingo Este, conjuntamente con la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección Nacional de Registro de Títulos de la Jurisdicción Inmobiliaria, el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional, y otros organismos de inteligencia y seguridad del Estado.

Su apresamiento se ejecutó tras establecerse en el transcurso de las pesquisas que dirigía una red de falsificadores que a través de maniobras fraudulentas e intentando burlar a la jurisdicción inmobiliaria se hiciera entregar por el Registro de Títulos de la provincia Santo Domingo, según se informó.

Sobre la forma en que operaba la organización, las autoridades indicaron que en fecha 27 de abril de 2018 el señor Virgilio Almonte Sánchez y/o Virgilio Bonifacio Almonte Sánchez procedió a retirar del Registro de Títulos de la Provincia Santo Domingo, el duplicado de dueño del título correspondiente a la parcela No. 76 del Distrito Catastral No. 06, propiedad de la Inmobiliaria Brisas del Mar, haciendo uso del poder de representación de fecha 16 de marzo de 2018, supuestamente emitido en su favor por el ciudadano Andrés De Jesús Porcella Morales; sin embargo, mediante querella de fecha 3 de octubre de 2018 las sociedades comerciales Paraíso Caribeño S. R. L., Brisas del Mar S. R. L. y Paraíso Antillano S. R. L., denunciaron ante el Abogado del Estado que no habían emitido ningún poder en favor de terceros para el retiro del referido título de propiedad ante la jurisdicción inmobiliaria.