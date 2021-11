Abinader garantiza apoyo para desarrollo turístico región Sur

Barahona. – El presidente Luis Abinader se reunió este domingo con los representantes de los Clusters Turístico de la región Sur a quienes garantizó el apoyo del gobierno para continuar los esfuerzos que buscan desarrollar el turismo.

«Ustedes no se imaginan el placer, la complacencia y la esperanza que me produce esta reunión, porque ninguna sociedad se desarrolla si no hay asociaciones como ésta, si no hay cohesión social», expresó el mandatario.

Felicitó a los representantes de los diferentes Clusters que participaron en el encuentro y manifestó que el Gobierno ha encontrado los socios con los cuales tiene que participar y desarrollar.

«Si juntos hacemos la guía, el plan de desarrollo hacia dónde vamos y con su cronograma, con su tiempo y su ruta crítica, solamente avanzamos», aseguró.

El encuentro-almuerzo, fue coordinado por el Cluster Turístico y Productivo de la provincia Barahona se realizó en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA).

La directora ejecutiva del Cluster Turístico, Elena Nunziatini, presentó al mandatario la Feria de Turismo y Producción de Barahona y destacó los beneficios que ha aportado su realización.

Dijo que esperan poder retomar el evento en su quinta edición, en abril del año próximo, que se ha pospuesto por la incidencia de la pandemia del COVID-19.

Al respecto, el presidente Abinader garantizó el apoyo del Gobierno a la feria de turismo, a través del Ministerio de Turismo.

Además, conversaron con el presidente Abinader sobre la primera etapa del Corredor Turístico del Suroeste, que consiste en el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial para los ayuntamientos con vocación turística.

«Tanto los planes de ordenamiento territorial como la feria, son proyectos regionales, por eso aquí están los colegas de Azua, Baní y representados también, los colegas de San José de Ocoa, porque nosotros promovemos un nuevo producto turístico, el Corredor Turístico del Suroeste que comienza en Baní y termina en Pe­dernales», manifestó Nunziatini.

También, solicitaron al presidente Abinader asumir el proyecto de las aguas termales de Canoa, el cual definió como un proyecto detonador de turismo de salud de tratamiento.

Sobre estas solicitudes el jefe de Estado solicitó hacer las coordinaciones para el plan de desarrollo, y expresó que le parece excelente que Barahona haya formado este Cluster Turístico, Productivo.

Consideró que esta es una asociación de desarrollo y dijo que cree que es muy conveniente e inteligente que los Cluster de la región hayan unido sus acciones.

«Yo quiero que ustedes estén claros, que el desarrollo del Sur está íntimamente ligado al desarrollo del turismo y al desarrollo de Pedernales», señaló.

«Este destino de Barahona y de toda la región tiene que ser sostenible, de protección al medio ambiente, con un gran contenido de riqueza culinaria», agregó.

Sostuvo que esta zona tiene más posibilidades de visitas y de turismo en áreas complementarias que ninguna otra zona y que en Azua puede haber una sorpresa interesantísima en términos históricos.