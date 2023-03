Abinader y su reelección

No cabe duda alguna de que con el rosario de logros y realizaciones presentado magistralmente por el presidente Luis Abinader este 27 de febrero ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, el mandatario tiene sellada su victoria electoral en las elecciones del próximo año, lo que le permitirá, sin duda alguna, que continúe su ambicioso esfuerzo de transformación y cambio a que ha llevado la nación, a pesar de tocarle enfrentar situaciones adversas que incluso muchos países aún no han podido librarse de sus devastadores efectos.

Esta rendición de cuentas, resumida en 79 páginas y detallada al país durante dos horas y 37 minutos, mantuvo la atención nacional desde su inicio hasta su ultima expresión. Y no era para menos porque el país mismo ha sido testigo y juez de esas verdades, porque están a la vista, no en papeles ni discursos de campaña. Y eso, evidentemente molesta a la oposición, que ya ha sido recurrente en criticar por criticar, sin reconocer nada, pero tampoco presentar propuestas ni siquiera sobre su propio discurso ni arengas.

Pero todo no quedo en las obras de infraestructura donde presentó al país un balance de inversión pública nunca vito en una gestión de gobierno, aunque su informe al país solo abarcaba dos años y unos meses de lo que lleva de gestión.

Abinader también se refirió con mucha autoridad y responsabilidad al recurrente tema haitiano, el cual no desea que sea debatido con la contaminación política dada el carácter de Estado y de nación que implica tanto en su manejo como en su tratamiento.

Y fue muy atinada su decisión de plantearlo así y de proponer un gran pacto nacional para su enfoque y enfrentamiento dentro y fuera del escenario nacional.

Esto así porque que hemos visto con respecto a la crisis haitiana es que grandes potencias, especialmente Estados Unidos, Canadá y Francia que además de abandonar a su suerte a la pobre nación caribeña, quieran ahora obligar a Republica Dominicana cargar o mejor dicho seguir cargando con mayores sacrificios, costos y responsabilidades toda la problemática haitiana.

Pero como bien dice la sabiduría popular de que no hay mal que por bien no venga, Abinader deber estar agradecido de los grupos políticos que no se acogieron a su llamado nacionalista porque evidenciaron que sus ácidas y fuertes referencias contra posiciones internacionales en beneficio de Haití y en perjuicio de Republica Dominicana, no eran sincera ni tampoco se correspondían con un sentimiento nacionalista o patriótico, sino que eran poses y pantalla para tratar de cautivar aplausos y adeptos políticos donde no los tienen.

Pero ahí el tiro les salió por la culata.

Adelante Presidente, su merecida reelección esta sellada desde ya.

Jerez Wisky

