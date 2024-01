Abogan por seguro médico universal

El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, demandó hoy porque todos los ciudadanos sean dotados de un seguro médico, incluyendo los pensionados, debido a lo costoso que es el servicio de salud en República Dominicana.

Explicó que a pesar del esfuerzo que se ha hecho para ello, no se ha podido lograr la atención primaria, que es la base del Sistema de Seguridad Social.

“Esa atención primaria es el módulo donde el ciudadano no tiene el primer paso de rigor, lo que termina con un costo de operación alto, no tiene acceso a un especialista y resulta que luego de salir pensionado le quitan el seguro, que es en el momento que más se necesita, además, el costo de la medicina es muy alto y la parte del seguro no cubría la salud mental”, explicó Ulloa.

Deploró el alto índice de ansiedad y depresión que viven los dominicanos, por lo que requieren de una cobertura de seguridad social más incluyente.

Cree que el esfuerzo del Estado debe ir dirigido hacia la formalidad de la seguridad social.

Sostuvo que República Dominicana no ha definido un estado de bienestar. “Nosotros tenemos una ley de Estrategia General de Desarrollo que ha quedado a un lado en todo este proceso”.

Señaló que desde el 2015 al 2030 el gobierno se propuso cumplir unos indicadores que hay que consolidar y que todas las instituciones deberían alinearse con esa estrategia, que es producto de un estudio previo.

Hay que contar con un estado de derecho que garantice la seguridad humana, como lo establece la Constitución.

Abogó por que se priorice la atención primaria, que incluye a los pacientes con diabetes y otros enfermedades terminales, que el seguro no cubre los medicamentos.

La Oficina del Defensor del Pueblo trabaja para ser reconocido ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el más alto órgano de derechos humanos del país.

Entrevistado esta mañana en el programa Uno+Uno, que se transmite por Teleantillas, canal , el funcionario aseguró que los cuarteles son los lugares donde se producen más violaciones a los derechos humanos y que los policías son los que más lo vulneran.