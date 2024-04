Con un panorama cada vez más despejado, los partidos de la alianza Rescate RD sellaron su acta de defunción al solicitar la intervención de la OEA para evitar que el Gobierno los aplaste en las votaciones del 19 de mayo mediante el supuesto uso y abuso de los recursos públicos para comprar cédulas y sonsacar a dirigentes opositores.

La alerta cae en el vacío al citarse la presencia del narcotráfico en el actual proceso en un momentoParadoja del destino, el alerta de una comisión del PRD, PLD y Fuerza del Pueblo que viajó a Washington coincidió con gigantesco operativo contra la estructura del narcotráfico ejecutado de manera simultáneo, con la colaboración de la DEA y del Comando Sur de Estados Unidos, en Peravia, San Juan, Barahona, Azua y la provincia Santo Domingo.

La peligrosa restricción y limitación de los derechos ciudadanos como el de elegir y ser elegido solo existe en la cabeza de unos dirigentes que considerándose perdidos de antemano buscan deslegitimar los resultados en caso de no resultar favorecidos en caso, como adelantan las más acreditas encuestas, de no resultar favorecidos en las urnas. Lejos de la conducta expuesta ante la OEA por la comisión del PRD, PLD y FP, el Gobierno ha sido benevolente con la oposición al proporcionarle recursos no contemplados en el presupuesto para sus actividades proselitistas.

Si alguien trata de empañar el proceso ese no es el oficialismo, sino la propia oposición con denuncias infundadas. No se descarta que en verdad puedan aprovecharse de los recursos públicos para promover los candidatos oficialistas, pero no con la dimensión que alega Rescate RD. Para transparentar más el certamen, irregularidades como el comercio de cédulas y las aglomeraciones alrededor de los colegios referidas por observadores de la OEA en las municipales han sido corregidas por la JCE.

Y como el que anda despistado, la comisión solicitó a la OEA actuar con urgencia para prevenir una supuesta estocada a la democracia, pero resulta que ya la organización había anunciado como jefe de su misión para los comicios al muy reputado expresidente de Chile, Eduardo Frei. Tiene que llamar la atención que a poco más de un mes para las votaciones los partidos opositores, en contraste con las violaciones que atribuyen al oficialismo, apenas se sienten en el actual proceso.

Salvo intrascendentes encuentros y la participación de los candidatos presidenciales en eventos empresariales, en términos generales no se ha dado, o no se ha visto, ningún paso de relevancia. en lugar de estar en las calles, que se supone es donde tienen que estar, buscando votos, los partidos opositores se han decantado por escribir su epitafio.