Albert Pujols empata marca Barry Bonds

CHICAGO .MLB.com. Tan centrado como lo ha estado en casi cualquier punto a lo largo de su carrera históricamente dominante, el toletero de los Cardenales, Albert Pujols, usó un momento de la segunda entrada del lunes, le hizo un pequeño ajuste y finalmente lo convirtió en el jonrón 693 de su carrera.

Sí, Albert Pujols es tan extraordinario una vez más para los Cardenales.

Después de pegar un batazo de 106.1 mph por la pared del jardín izquierdo para un sencillo en la segunda entrada, Pujols se retiró al banquillo para encontrar su confiable tableta para revisar el hit. En broma, Pujols tuvo una idea para el resto de sus turnos al bate: batear la pelota más hacia el espacio donde la pared cubierta de hiedra en Wrigley Field sobresale hacia adentro.

Pudo hacer eso en la séptima entrada, en un pitcheo que estaba a la altura del cuello, sin embargo, haciendo que el jonrón número 30 de la carrera de Pujols en el histórico Wrigley Field fuera aún más impresionante.

Te puede interesar leer: Pujols: asombroso, en ruta a los 700

“Le dije al (receptor) Yadi (Molina): ‘Debería haber pegado (la línea de la segunda entrada) un poco más a la derecha, y tal vez hubiera salido”, dijo Pujols después de proporcionar la única carrera de la noche en una victoria de 1-0 sobre los Cachorros que extendió la racha ganadora de los Cardenales a ocho juegos. “Ese es el ajuste que hice, lo bateé un poco más a la derecha, y salió del estadio de béisbol”.

Como si conectar el jonrón 693 de su carrera en la temporada regular no fuera lo suficientemente significativo, Pujols empató a Barry Bonds en el primer lugar de todos los tiempos al conectar un jonrón contra su lanzador diferente 449.

Pujols convirtió a Drew Smyly de Chicago en una nota a pie de página en la historia al conducir una pelota hacia la primera fila de las gradas del jardín izquierdo. Smyly estaba asombrado de que Pujols pudiera conectar un lanzamiento que estaba a la altura del cuello y sacarlo del parque a pesar de que salió del final del bate.

“Pero, él es La Máquina por una razón”, dijo Smyly sobre el famoso apodo de Pujols. “Ha vuelto”.

Tan impresionante como es sentarse en la cima de los libros de récords en términos de la cantidad de lanzadores que ha jonroneado, Pujols dijo que la persona en el montículo rara vez ha captado la mayor parte de su atención.

En cambio, Pujols se enfoca principalmente en su swing, su preparación y su mentalidad. Los lanzadores, los 449, se encuentran en el camino de posiblemente el mejor bateador diestro en la historia del juego.

“No pienso en (los diferentes lanzadores)”, admitió Pujols. “Con suerte, si estoy en la alineación (para la doble cartelera del martes), tal vez pueda conectar otro jonrón contra alguien a quien no he enfrentado. Hago mi tarea, trabajo, confío en el proceso y ejecuto sin importar a quién me enfrente”.