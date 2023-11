Alejandra Espinoza: “En respuesta a comentarios”

Una de las personas más atacadas en redes sociales es, talvez, la conductora mexicana Alejandra Espinoza. Las opiniones sobre su peso han llegado a cruzar límites insospechados y comentarios muy dañinos, ante los que ella, siempre decidida y fuerte, haca frente.

Uno de los más recientes fue: “Por comentarios como estos hay personas que no se visten como se quieren vestir ni actúan como quieren actuar, ni dicen lo que piensan, ni se ríen como se quieren reír o carcajear, siempre hay alguien observando con la lupa de la verdad de acuerdo a su criterio. Este mensaje no es para esta persona, este mensaje es para ti, que en algún momento te has sentido intimidado, ofendido y atacado en las redes sociales. No permitas que los mensajes que las personas que probablemente no te conocen ni siquiera te quieren, te afecten…”.