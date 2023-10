Ana Bárbara cautivadora y carismática en escena

Se puede decir que Ana Bárbara en escena brinda el paquete completo: baile, carisma, diversión y pues obviamente, una espectacular voz.

La cantante cautivó a sus seguidores dominicanos el pasado sábado en el Teatro Nacional Eduardo Brito, con su “Bandido Tour” siendo Quisqueya uno de los varios países que visitará con esta popular gira.

Sonaban los acordes de Loca a las 8:47 de la noche, cuando la artista acompañada de cuatro bailarines, salió al escenario en medio de la algarabía del auditorio, en el que demostró que en estos más de 25 años de trayectoria musical su voz está mejor que nunca.

Ya no te creo nada, ¿Por qué te conocí?, interpretó posteriormente, antes de intentar hablar con el público, a quienes les expresó “Estoy sin palabras, solamente por un ratito les voy a cantar en lo que se me ocurre que hablar”, interpretando después Que poca, uno de sus nuevos temas.

“Qué gran honor estar aquí, gracias por recibir con esa calidad, con ese ímpetu, con esa alegría, con esa emoción de que esté la bandida. Esta será una noche mágica, se los prometo de todo corazón, y de este pedazo de mi alma” dijo mientras recibía efusivos aplausos. “La noche esta joven, yo también, ustedes también, mientras tengamos en espíritu santo joven eso es lo que importa ¿A poco, no? “.

Al mencionar la palabra espíritu, en ese momento decidió dedicar al fallecido cantante, Joan Sebastian, la siguiente canción Secreto de amor, a quien calificó como su compadre.

Gente gacha, Quise olvidar, Te regalo la lluvia, Tu decisión, Lo busqué, Como me haces falta, No es brujeria, La trampa, son algunos de las composiciones que formaron parte del largo repertorio de la artista, quien se paseó por los clásicos y sus nuevas canciones.

“¡Qué bárbaro! ¡Qué ambiente!, me cae que vuelvo pronto a repetir esto, no manchen” manifestó al ver que el público coreaba todo con emoción y a todo pulmón.

La cantautora oriunda de Río Verde, San Luis Potosí, tuvo invitadas dominicanas especiales en escena, siendo Chelsy, la primera en aparecer, con quien interpretó Me asusta, pero me gusta. A medida que el show avanzaba, Ana sorprendió a todos al llamar a la bachatera Alexandra, a quien le expresó su admiración y cantó No ha sido fácil, pero no se quedó ahí, cantaron y bailaron a ritmo de bachata con la interpretación a dúo de Dos locos.

Durante la velada de dos horas justas, Ana pasó de las baladas, a la cumbia, a grupero y por supuesto, como netamente mexicana por lo ranchero, acompañada por un grupo de mariachi, un momento que aprovechó para homenajear a los grandes de la música mexicana, cuyo banquete incluyó Acá entre nos de Vicente Fernández; Por qué me haces llorar, de Juan Gabriel; Deja que salga la luna de José Alfredo Jiménez y El consejo canción que interpreta junto a Paquita la del barrio, dejando a todos atónitos con su espectacular interpretación.

Después de una falsa despedida, Ana Bárbara regresó para interpretar obviamente Bandido canción que titula su gira.