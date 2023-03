“Aquí solo entra gente fina”: Joven denuncia discriminación en restaurante de la capital

Santo Domingo.- Un nuevo caso de discriminación se registró el pasado viernes en un restaurante de la capital cuando al deportista George Bryner Bell Santana se le negó la entrada alegadamente por su aspecto físico.

No fue hasta ayer domingo cuando el jugador de béisbol profesional denunció a través de su cuenta de Instagram que se le impidió el acceso a Habanero Restaurant, donde acudió tras ser invitado para celebrar el cumpleaños de una amiga.

George Bryner Bell Santana (a la derecha) en una foto compartida para mostrar cómo estaba vestido la noche del incidente. Fuente: @gbrynerr3

Bell Santana manifestó que, al llegar al referido negocio uno de los porteros le trató de manera agresiva y se negó a darle paso justificando con un “estamos llenos” por lo que el joven explicó que un grupo de amigos ya le esperaba adentro, pero aun así no lo dejó pasar.

En ese momento, agregó, salió una pareja y al preguntar si podía entrar, le reiteró que no había espacio, cuando solicitó hablar con el portero más de cerca, llegó un grupo de más de 10 personas, con facciones blancas, que entraron sin impedimento alguno por lo que sospechó su caso ya era discriminación.

“La impotencia me hizo preguntarle de nuevo con tono: ¿Y no que estaba lleno?, ¿No me dejas entrar por mi color, verdad? ¡Porque me ves así, moreno verdad!? A lo que me contestó: Y por feo”, relató.

Horas después del suceso, el deportista escribió un comentario en la cuenta del restaurante, el cual fue borrado, lamentando el trato recibido y que se sigan sucediendo este tipo de casos en un país donde el 90% de la población es de piel negra o mestiza.

“Es increíble que en el siglo XXI, y aún más en un país donde más del 90% de la población es negra y/o mestiza, se le de menor valor o peor trato a una persona por su color de piel (oscura), y que la tez blanca sea sinónimo de estatus o poder”, fue parte del comentario escrito por Bell Santana.

Comunicado de Habanero

Tras el altercado que terminó con el retiro de Bell Santana del lugar, el restaurante pidió disculpas a sus clientes y público en general, destacando que lo sucedido no refleja su política ni valores, ni es tolerado por la gerencia.

Aunque en el comunicado, publicado en su cuenta de Instagram, no menciona el nombre de las personas involucradas, el negocio precisó que ha intentado comunicarse con la persona afectada “para poder abordar la situación de manera adecuada” pero no han recibido respuesta.

Precisa el comunicado que han hecho cambios en el personal y se han implementado nuevas medidas para mejorar el servicio y evitar ocurra ese tipo de incidentes nuevamente.