Atletas merecen mayor atención y dedicación para Juegos San Salvado

Amigo es quien acepta nuestros límites pero busca nuestro progreso”.

Anónimo

“Es más fácil perdonar a un enemigo que a un amigo”.

William Blake

Faltan tres meses para la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

Y de acuerdo a mi óptica, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano debe ponerle mayor atención a la preparación de los atletas nacionales que nos representarán en esa importante justa.

Los atletas son los protagonistas de los Juegos de San Salvador. Y los directivos del COD y los dirigentes de las Federaciones Deportivas Nacionales así deben entenderlo.

Pero deben hacerlo con seriedad y con conciencia de que si fracasamos en los Juegos de San Salvador, sería un duro golpe al deporte.



El pueblo

Los ejecutivos del COD y los directivos de las federaciones no pueden ir a San Salvador con una delegación que fracase.

El pueblo estará pendiente de la actuación de nuestros atletas y si no nos fajamos a entrenar y trabajar con intensidad, podría “entrar el mar”.

Y reitero, que eso sería mortal en un Comité Ejecutivo del COD que no acaba de arrancar.



No se tocó

Increíblemente, de acuerdo a algunas fuentes, el tema de los Juegos Centroamericanos y los Panamericanos de Chile, que faltan seis meses, no se tocó y eso es imperdonable, pues todos sabemos que si no hay una buena preparación y motivación de los atletas, tendríamos que cruzar los dedos para evitar un descalabro.



Llamado

Mi sugerencia es que la dirección del COD debe pedir un informe detallado de cada una de las federaciones en el que se señale, cuáles son las posibilidades reales para los Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

Se debe establecer sin hablar mentiras ni engañar, cómo anda la programación de cada una de las federaciones en relación a los fogueos, entrenamientos y las condiciones actuales de los atletas.

Conversé con tres atletas y me asombré cuando me señalaron que las prácticas para los Juegos de San Salvador no estaban a la altura para un evento de esa trascendencia.

Lucirnos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son nuestros juegos, si tomamos en cuenta los países que participan.

Allí tenemos todas las posibilidades de ganar una buena cantidad de medallas de oro, plata y bronce y tener la oportunidad de que el pueblo se sienta satisfecho de la labor y el trabajo de nuestros compatriotas en cada una de las disciplinas deportivas en la que participen.

Sabemos que hay deportes en los que no hay chance para lograr ni siquiera un quinto lugar, pero hay otros que con los entrenamientos y una correcta preparación de los atletas, podemos subir orgullosos al podio y escuchar el himno nacional, tras ganar medalla de oro.



Clásico Mundial

El mejor ejemplo de que hay que prepararse y entrenar a tiempo fue la participación del seleccionado dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol.

Teníamos jugadores de una gran calidad ofensiva y defensiva.

Fuimos descalificados en la primera ronda. Y sin dar mucha vuelta, tenemos que ser autocríticos y expresar que muchos de nuestros jugadores no estaban en forma, es decir, no tenían los entrenamientos adecuados para un clásico de tanta calidad.

Por eso, Japón levantó orgullosamente el trofeo de campeón y hoy su pueblo celebra esa gran victoria frente a Estados Unidos.



Inventar

En el deporte actual no se puede inventar, ni dejar las cosas para última hora.

En tres meses serán los Juegos Centroamericanos.

Eso quiere decir que están al doblar de la esquina.

Reitero que no entiendo las razones reales de por qué se dejó pasar por alto en la reunión del Comité Ejecutivo del COD el tema de los trabajos de la delegación dominicana para la justa regional.

Me enteré que José Miguel Robiu, jefe de la delegación, dijo algunas palabras, pero la mayoría de los olímpicos prefirieron tocar otros temas que entienden son más importantes que los Juegos Centroamericanos.

Y creo que ese es un camino equivocado.



Emergencia

Lo que procede es crear una comisión que dé seguimiento a todo lo relativo a los Juegos.

Me asusta que luego vengan las excusas y a buscar culpables donde no hay.

Es un tema muy interesante y lo seguiré si Dios quiere, el próximo domingo.

Trataré de ser más amplio para ver si los directivos del COD y los federados me entienden.

Los atletas son la prioridad.

Hasta mañana, si Dios quiere dominicanos.